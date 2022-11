W Dolinie Yakima leżącej na wschodzie stanu Waszyngton, uprawia się niemal dwie trzecie amerykańskiego chmielu, powszechnie wykorzystywanego przez browary rzemieślnicze z całego świata. Podczas selekcji swoje wersje różnych odmian chmielu zaprezentowało ponad 40 tamtejszych farm. Wybór polegał na wąchaniu kilkunastu próbek chmielowych szyszek, otwartych i roztartych w dłoniach piwowarów z Pinty.

Pinta wybrała najlepsze wersje spośród 6 odmian chmielu najczęściej używanego w warzelni w Wieprzu: Amarillo, Cascade, Citra, Mosaic, Sabro i Simcoe.

– Przekonaliśmy się własnymi zmysłami, jak duże różnice w aromatach mogą mieć te same odmiany chmielu, ale uprawiane na różnych plantacjach w Dolinie Yakima – mówi Ziemowit Fałat, współzałożyciel i współwłaściciel Browaru Pinta oraz twórca receptury Ataku Chmielu, amerykańskiego IPA, które rozpoczęło piwną rewolucję i jest obecnie najpopularniejszym piwem rzemieślniczym w Polsce.

– Dzięki selekcji do Wieprza trafią konkretne partie chmielu dokładnie z tej plantacji i z tego dnia zbiorów, które najbardziej przypadły nam do gustu. To przełoży się na lepszą powtarzalność naszych podstawowych piw, ponieważ przez cały przyszły rok będziemy dodawać do nich chmiele o tych samych parametrach. Co więcej z wybranych chmieli stworzymy w przyszłym roku nową serię piw w stylu IPA – dodaje.