Cała branża patrzy na piwa bezalkoholowe jako szansę na rozwój biznesu i poprawę sytuacji, która w związku z wieloma czynnikami dookoła branży, z konkurencją z wielu innych stron dla piw alkoholowych, jest stosunkowo słaba - powiedział nam Radosław Soszka, Business Unit Director w Grupie IQS, podczas tegorocznej edycji Brewers Forum.

Radosław Soszka, Business Unit Director w Grupie IQS, w rozmowie z nami ocenił rynek piw bezalkoholowych w Polsce. / fot. PTWP

Byłeś jednym z panelistów podczas Brewers Forum 2023. Jakie są twoje wrażenia po tegorocznej edycji?

Dla mnie to była fantastyczna okazja, żeby z jednej strony posłuchać ludzi, którzy na piwie znają się jak mało kto. Z drugiej strony wypić trochę wspaniałego czeskiego piwa, a z trzeciej strony opowiedzieć o piwie i polskim konsumencie, bo jest tutaj mnóstwo ludzi z branży, czy to ze strony browarów, czy ze strony technologicznej, ale to czego chyba wszystkim zabrakło, to właśnie perspektywa konsumenta i punkt widzenia konsumenta.

W bardzo wielu wypowiedziach i prezentacjach mówiono o tym, że konsument jest bardzo ważny, a nasze wystąpienie było jednym z niewielu, podczas którego rzeczywiście konsument był prezentowany, dlatego tym bardziej się cieszę, że to wystąpienie dotyczyło piw bezalkoholowych, bo jest to jeden chyba z najbardziej w tym momencie ekscytujących branżę tematów. Tak jak swoim, otwierającym forum wystąpieniu zjawił to Paolo Lanzarotti, szef Asahi na Europę, cała branża patrzy na piwa bezalkoholowe jako szansę na rozwój biznesu i poprawę sytuacji, która w związku z wieloma czynnikami dookoła branży, z konkurencją z wielu innych stron dla piw alkoholowych, jest stosunkowo słaba. Bardzo ważny temat, bardzo dużo uczestników przyszło na to wystąpienie i mieliśmy też naprawdę pozytywny feedback w stosunku do tego, co opowiadaliśmy i pokazywaliśmy.

Piwa bezalkoholowe w Polsce. Jak zmienia się rynek?

W swojej prezentacji mówiłeś o zmianach w postrzeganiu piw bezalkoholowych przez konsumentów. Jak to wyglądało przez ostatnie lata?

Wyszliśmy od tego, czym piwo bezalkoholowe było w Polsce kiedyś. Tutaj uczestnikom forum trzeba było to pokazać, więc przypomnieliśmy stare polskie reklamy piwa, w których piwa bezalkoholowe były żartem, to słynne „bezalkoholowe oczywiście” było pokazane z przymrużeniem oka. Tak to wyglądało 30 lat temu. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Piwa bezalkoholowe stały się równoprawnym uczestnikiem, może będącym małą częścią całego rynku, ale w odróżnieniu od wielu obszarów, bardzo mocno rosnącym i pozwalającym przez naturę, przez całą różnorodność stylów i smaków, jakie piwo bezalkoholowe oferuje, przełamywać tę rutynę i przyzwyczajenia, i oferować mnóstwo nowych produktów, świetnie adresujących do najmłodszych użytkowników tej kategorii, bo to są często osoby z pokolenia późnych milenialsów i generacji Z.

Czy twoim zdaniem piwa bezalkoholowe mogą zdominować rynek piwa w Polsce?

Myślę, że nie zdominują, natomiast wszystkie analizy, wszystkie predykcje, które mamy, czy to dla Polski, czy dla całego świata, wskazują, że nadal ten trend będzie zdecydowanie rosnący. W Polsce tej chwili udział piw bezalkoholowych wynosi 5%, na niektórych rynkach europejskich jest 3 razy większy i myślę, że o takim mniej więcej stopniu rozwoju możemy mówić w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.

Za pomoc w przygotowaniu materiałów wideo dziękujemy organizatorom Brewers Forum. Dodajmy, że kolejna edycja Brewers Forum odbędzie się 26-30 maja 2024 we francuskim Lille.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl