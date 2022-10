Za nami sezon piwny 2022. Jaki był i które rodzaje piw sprzedawały się najlepiej w tym czasie? Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec, w rozmowie z nami oceniła tegoroczny sezon piwny i sytuację na rynku browarniczym.

Piwa lekkie i bezalkoholowe ciągle pozostają wśród trendów na rynku browarniczym. / fot. materiały prasowe

Sezon piwny 2022: rynek nie powrócił do wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

Jak Grupa Żywiec ocenia miniony sezon piwny?

Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec: Dobra pogoda latem, zwłaszcza w sierpniu, sprzyjała konsumpcji piwa, co przełożyło się na odbicie sprzedaży w trzecim kwartale, ale patrząc narastająco od początku roku do końca września, rynek nie powrócił do wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nastroje konsumentów pozostają słabe ze względu na trudne otoczenie ekonomiczne.

Z punktu widzenia otoczenia ekonomicznego ten rok należy do bezprecedensowych. Mamy do czynienia z kumulacją czynników ryzyka, niepewności, kryzysu energetycznego, który przyczynia się do ogromnych wzrostów kosztów, których nie pokrywają podwyżki cen. Ogromna inflacja kosztów, słaba złotówka, podwyżki stóp procentowych oraz wyższa akcyza wyraźnie negatywnie przekładają się na wynik finansowy.

Czy udało się w tym sezonie zrealizować wszystkie początkowe założenia browaru?

W Grupie Żywiec zrealizowaliśmy mocny plan komercyjny, czego efektem są bardzo dobre wyniki naszych marek strategicznych Żywiec i Heineken. Dobrze przyjęte zostały także nasze tegoroczne nowości w tym przede wszystkim Heineken Silver, którego sukces po zeszłorocznym sukcesie Żywiec Jasne Lekkie po raz kolejny dowodzi, że konsumenci poszukują dziś lżejszych, mniej goryczkowych piw.

Inflacja i wzrost kosztów wyzwaniem dla browarów

Czy coś szczególnie zaskoczyło browar w tym czasie?

Wiele branż, w tym piwną, zaskoczyła skala inflacji oraz skutki kryzysu energetycznego takie jak zawirowania w dostawcach CO2 związane z czasowym zawieszeniem produkcji nawozów. Na szczęście nie miało to wpływu na ciągłość naszej produkcji, bo mamy odzysk własny dwutlentku węgla, ale też dostawy zostały przywrócone. To pokazuje jednak, jak dzisiejsza sytuacja wymaga planowania scenariuszowego i dobrego zarządzania kryzysowego, a także w jak dużej niepewności otoczenia działamy.

Piwa lekkie i bezalkoholowe wśród trendów na rynku browarniczym

Wspomnieliśmy o rosnącej popularności piw lekkich. Które rodzaje piw sprzedawały się najlepiej w tym sezonie?

Od kilku lat największym wzrostem cieszą się piwa bezalkoholowe (ponad 8% wzrost wolumenowy), chociaż stanowią one wciąż niewielki procent rynku. Rośnie też popularność wspomnianych lekkich piw o zawartości alkoholu poniżej 5%. My z sukcesami rozwijamy oba te segmenty. Z naszą Strefą Zero byliśmy prekursorem rozwoju piw bez % i cały czas rozwijamy ofertę w tym zakresie. Inwestujemy też w drugi rosnący segment. Nasze lekkie lagery Żywiec Jasne Lekkie oraz Heineken Silver to absolutne hity sprzedaży.

Jakie są plany Grupy Żywiec na najbliższe miesiące?

Koncentrujemy się na tym, aby wykorzystać ostatni kwartał do jak najlepszej realizacji naszych celów sprzedażowych na ten rok. Równolegle pracujemy nad dalszą poprawą efektywności wewnętrznej, realizacji inicjatyw ograniczających wpływ wzrostu kosztów oraz przygotowujemy się do trudnej zimy. Cały czas mamy do czynienia z niepewnością na rynku energii, dostępności surowców więc trzeba brać pod uwagę wiele scenariuszy.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl