Heineken International B.V ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Żywiec. W związku z tym zarząd GPW zawiesił obrót akcjami piwnej spółki.

Heineken International B.V ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Żywiec. fot. shutterstock

Heineken ogłasza przymusowy wykup akcji Żywca

Heineken International B.V ogłasza przymusowy wykup 73.458 akcji Żywca, po 486,12 zł za akcję.

Żądający wykupu posiada bezpośrednio 10.197.879 akcji spółki, stanowiących 99,2848 proc. ogólnej liczby akcji spółki.



Przymusowy wykup rozpocznie się 16 stycznia 2023 r. Dzień wykupu został ustalony na 19 stycznia 2023 r.

GPW zawiesza obrót akcjami Grupy Żywiec

W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Grupa Żywiec S.A., Zarząd GPW zawiesza obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLZYWIC00016” - od dnia 16 stycznia 2023 r.

Zlecenia maklerskie na akcje spółki Grupa Żywiec S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 13 stycznia 2023 r. (włącznie), tracą ważność. Zlecenia maklerskie na akcje spółki Grupa Żywiec S.A., od dnia 16 stycznia 2023 r., nie będą przyjmowane.



Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Heineken o przymusowym wykupie akcji Żywca

W dniu 23 listopada Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie nabył akcje spółki Grupa Żywiec S.A. w ramach pierwszej fazy wezwania ogłoszonego w dniu 15 listopada 2022 roku, w wyniku czego udział Heineken w spółce wzrósł z 9.588.514 akcji spółki, reprezentujących ok. 93,3522% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 9.588.514 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 93,3522% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do 10.179.959 akcji Spółki, stanowiących ok. 99,1104% akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 10.179.959 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 99,1104% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji, w dniu 23 listopada 2022 roku Heineken osiągnął i przekroczył próg 95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Więcej o wezwaniu na akcje Grupy Żywiec i jego konsekwencjach pisaliśmy w tekście: Dlaczego Heineken chce zdjąć z giełdy Grupę Żywiec? Są 3 powody

Ile akcji Grupy Żywiec ma Heineken po wezwaniu?

Obecnie, po zakończeniu wezwania ogłoszonego w dniu 15 listopada 2022 roku, Heineken posiada 10.197.879 akcji Spółki, reprezentujących około 99,2848% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 10.197.879 (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 99,2848% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki



Pozostali akcjonariusze Spółki posiadają łącznie 73.458 akcji Spółki, stanowiących ok. 0,7152 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 73.458 głosów, co stanowi ok. 0,7152 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczone kodem ISIN PLZYWIC00016.



Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U. 2021 poz. 294) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.



W związku z powyższym, Heineken, posiadając samodzielnie powyżej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl