Holenderski gigant światowej branży piwnej odnotował w pierwszej połowie roku znaczny spadek sprzedaży. Na te wyniki wpłynęły m.in. inflacja, wysokie ceny produktów oraz kryzys gospodarczy w Nigerii i Wietnamie – donosi Reuters.

Heineken odnotował spadek sprzedaży i musiał zweryfikować prognozy na drugą połowę roku/Fot. Shutterstock

Słaby wynik finansowy. Akcje Heinekena idą w dół

Drugi co do wielkości browar na świecie zrewidował dziś zaplanowany w tegorocznych prognozach wzrost zysku ze sprzedaży. Podwyżki cen i gospodarcze spowolnienie w Wietnamie znacznie ograniczyły zakładaną wcześniej sprzedaż, co odbiło się negatywnie na wynikach finansowych za pierwszą połowę roku.

Akcje holenderskiego browaru, który obejmuje takie marki jak Tiger i Sol spadły o 6,7% w stosunku do najniższego poziomu ze stycznia, który wyniósł wtedy 90,40 euro, notując tym samym najniższą pozycję wśród FTSE 100 (indeks akcji spółek notowanych na London Stock Exchange, potocznie zwanych „Footsie”) – czytamy w raporcie przygotowanym przez agencję Reuters.

Ostrożny optymizm. Browar liczy na zysk

Heineken zapowiedział, że liczy w tym roku na wzrost zysku operacyjnego na poziomie jednocyfrowej wartości procentowej. Pod koniec ubiegłego roku browar skorzystał na tym, że amatorzy jego produktów gotowi byli zapłacić więcej za ulubione trunki. Ale rosnąca inflacja sprawiła, że ta tendencja nie odbiła się pozytywnie na zyskach ze sprzedaży.

Choć konsumenci takich dóbr jak markowa żywność czy sprzęt AGD szukają na rynku tańszych zamienników, piwosze są raczej lojalni w stosunku do brandów, które lubią i cenią. Ale w związku ze wzrostem cen chmielowych napojów wypijali ich znacznie mniej niż dotąd – pisze Reuters.

Markowe piwo coraz droższe. Heineken podnosi ceny

Heineken podniósł cenę piwa średnio o 12,7% w stosunku do poprzedniego roku. Więcej o sytuacji na rynku piwa dowiemy się kiedy wyniki za drugi kwartał opublikują kolejni światowi giganci, czyli Anheuser-Busch InBev i Carlsberg, co nastąpi odpowiednio 3 i 16 sierpnia.

W pierwszej połowie roku Heineken sprzedał o 5,6% piwa mniej, a spadek dotyczył wszystkich zakątków świata, w których napoje holenderskiego potentata są dostępne.

Na te wyniki duży wpływ miał wzrost cen oraz sytuacja w Wietnamie i Nigerii. Pomimo wzrostu przychodów Heineken odnotował spadek zysku operacyjnego aż o 8,8%, choć w przygotowanych wcześniej prognozach przewidywał, że ta obniżka wyniesie najwyżej 4,8%.

Piwosze muszą uzbroić się w cierpliwość. Ceny piwa nie spadną

Heineken, promujący się hasłem „najlepiej sprzedające się piwo w Europie” spodziewa się radykalnej zmiany sytuacji w drugiej połowie roku. Na wzrost wyników sprzedaży mają złożyć się m.in. niższe ceny produktów i spadek kosztów energii.

Podwyżki cen miały miejsce głównie w pierwszej połowie roku. Był to zamierzony efekt, zaplanowany w naszych prognozach. Te działania odbiły się w pewnym stopniu na wynikach sprzedaży, ale spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach sytuacja będzie się systematycznie poprawiać – powiedział agencji Reuters Dolf van den Brink, dyrektor wykonawczy Heinekena.

Natomiast dyrektor finansowy koncernu Harold van den Broek twierdzi, że mimo spadku inflacji, koszty produkcji nie będą w najbliższym czasie niższe. To oznacza, że konsumenci marek Heinekena nie powinni spodziewać się obniżenia cen piwa.

Kondycja Heinekena a kryzys gospodarczy w Nigerii i Wietnamie

Heineken podkreślił również, że na gorsze niż się spodziewano wyniki finansowe wpływ miało spowolnienie gospodarcze w Wietnamie. Niemal 100 milionowe państwo położone na półwyspie Indochińskim to jeden z największych rynków, na którym funkcjonuje Heineken.

Sprzedaż piwa w tym rejonie spadła o 13,2%, a bardziej kosztowne marki premium cieszyły się jeszcze mniejszym powodzeniem wśród azjatyckich klientów. To sprawiło, że zysk operacyjny holenderskiego koncernu zmniejszył się tam o 1/3.

Heineken ma nadzieję, że w drugiej połowie roku ustabilizuje się też sytuacja gospodarcza w Nigerii. Przeprowadzone tam wybory prezydenckie i zmiana banknotów sprawiły bowiem, że sprzedaż piwa spadła aż o 20%.

Koniunktura jest najgorsza z możliwych, ale w drugiej połowie roku powinna nastąpić poprawa – zapewnia cytowany przez Reutersa analityk rynku napojów Trevor Stirling.

