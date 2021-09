Piwo Achtung rapera Onara trafi do sprzedaży także poza Polską

2 października w Hali Gwardii w Warszawie odbędzie się premiera piwa Achtung stworzonego przez rapera Onara we współpracy z browarem rzemieślniczym Funky Fluid. Marka piwa dostępna będzie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nowy projekt związany jest z premierą nowego albumu artysty.

Piwo Achtung Onara i Funky Fluid; fot. mat.pras.

Achtung to piwo typu Hazy IPA o soczystym, tropikalnym smaku i aromacie, za które odpowiada chmiel sabro.

Piwo Achtung - projekt rapera Onara i Funky Fluid

- Jestem niezmiernie podekscytowany faktem, że piwny projekt Achtung udało nam się doprowadzić do końca, a tak naprawdę do początku, bo dopiero teraz trafi do Waszych szklanek. Najlepsze w tym projekcie jest to, że powstał on czysto z pasji i wzajemnego szacunku do lat, które każdy z nas poświęcił swojej pracy. Dodatkowo, że jest to nasz autorski przepis, piwo specjalnie warzone, będące efektem wielu spotkań i degustacji. Połączyliśmy z Funky Fluid siły oraz pasję i zrobiliśmy piwo. Wyszła absolutna petarda, w końcu "Achtung" zobowiązuje. Wasze zdrowie!” - tak Onar mówi o współpracy z Funky Fluid.

Piwo Achtung - dostępność w Polsce i za granicą

Piwo trafi do regularnej sprzedaży 7 października. Marka dostępna będzie w ponad 100 lokalach w Polsce i zagranicą - w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Norwegii, Portugalii, Szwecji, na Litwie, Słowacji, Ukrainie i Węgrzech, a nawet - w Tajlandii.

Onar pojawi się również na Warszawskim Festiwalu Piwa, który odbywa się między 7 a 9 października. Piwo Achtung w połowie października trafi również do sklepów LIDL w całej Polsce.

Premiera piwa jest elementem akcji związanej z nowym wydawnictwem Onara. Płyta "Achtung" ukaże się na rynku 1 października.