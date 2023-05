Limitowana seria piwa Beck's trafiła pod koniec kwietnia do sklepów w Brazylii.

Jak zaznaczyła marka w komunikacie, wraz ze starzeniem się kubków smakowych rozwijamy większą odporność na gorzkie smaki, a Beck's stworzył nową formułę, która kompensuje tę zmianę, oferując jeszcze bardziej intensywną goryczkę. Dzięki temu wszyscy konsumenci mogą cieszyć się tym samym wyrazistym smakiem, niezależnie od wieku.

Zmianie uległ również wygląd opakowania nowego piwa i zamiast klasycznej czerni wykorzystano kolor szary, który ma nawiązywać do procesu starzenia się.

"Wraz z nowymi zachowaniami w życiu codziennym dojrzałość nabiera innego znaczenia w dzisiejszym społeczeństwie. Idea dobrego starzenia się, która kiedyś ograniczała się do młodszego wyglądu, bez zmarszczek i siwych włosów, nabrała nowych znaczeń. Dziś dobre starzenie się to móc nadal cieszyć się wszystkimi najsmaczniejszymi doświadczeniami w życiu – w tym wspaniałym piwem. To dialog z ruchem kultury pro-aging, który rozumie, że wiek nie ogranicza ludzkich pragnień i aspiracji" - mówi Rodrigo Barbosa, dyrektor kreatywny w AKQA - agencji, która jest odpowiedzialna za launching.