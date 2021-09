Piwo - jakie je wykorzystywano w Chinach 9 tys. lat temu?

Zespół archeologów i antropologów z amerykańskiego Dartmouth College odkrył do czego wykorzystywane było piwo pond 9 tys. lat temu w Chinach. Służyło nie tylko do gaszenia pragnienia, ale również do rytuałów pogrzebowych.

Autor: PAP

Data: 15-09-2021, 08:38

Piwo, w odległych Chinach, służyło nie tylko do gaszenia pragnienia, ale również do rytuałów pogrzebowych, a prawdopodobnie do zacieśniania więzi społecznych pomiędzy żyjącymi po sąsiedzku grupami ludzi./ fot. unsplash.com

W bardzo odległej przeszłości, w południowo-wschodnich Chinach - na terenie, gdzie współcześnie znajduje się miasto Qiaotou - piwo służyło nie tylko do gaszenia pragnienia, ale również do rytuałów pogrzebowych, a prawdopodobnie również do zacieśniania więzi społecznych pomiędzy żyjącymi po sąsiedzku grupami ludzi - piszą na łamach PLOS One naukowcy pod kierunkiem antropologa Jiajing Wanga z Dartmouth College (USA).

Piwo - jaką pełniło funkcję 9 tys. lat temu

Wniosek dotyczący zastosowań piwa innych niż spożywcze wynika z niedawnego odkrycia w tej części Chin pozostałości naczyń ceramicznych liczących około 9 tys. lat.