Po Porterze Bałtyckim i APA z dodatkiem trawy żubrowej oraz kolendry, do sklepów Lidl Polska trafiła trzecia propozycja, będąca efektem współpracy Karola Okrasy i Browaru PINTA. Piwo jest dostępne w sklepach sieci od poniedziałku 3 lipca.

Lidl ogłasza kolejne nietypowe połączenie /fot. Shutterstock

Nowe piwo w Lidlu

Hefeweizen to piwo pszeniczne górnej fermentacji w stylu niemieckim. Wywodzi się z Bawarii. Jego nazwa powstała poprzez połączenie słów – „hefe” (drożdże) oraz „weizen” (pszenica). Z powodu użytego słodu pszenicznego bywa też nazywany „weissbier”, czyli piwem białym. Posiada silnie wyczuwalne aromaty fenolowe (goździki) oraz estrowe (bananowe). To mocniej gazowane piwo o jasnożółtej barwie, zazwyczaj słabo chmielone, z bardzo obfitą, gęstą pianą.

Hafeweizen od Browaru PINTA oraz Karola Okrasy, dostępny w sklepach sieci Lidl Polska od 3 lipca, został wzbogacony przez dodatek naturalnego syropu z bzu oraz delikatnie pikantnego imbiru.

Ile kosztuje Hafeweizen od Browaru PINTA oraz Karola Okrasy w Lidlu?

Najnowsza propozycja Karola Okrasy i Browaru PINTA jest dostępna w sklepach sieci Lidl Polska już od 3 lipca (8,99 zł/ 1 but. przy zakupie 2 but., cena regularna 9,99 zł/ 1 but.).

