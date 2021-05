Piwo w Lidlu: W jakiej cenie znane i unikalne marki?

Lidl Polska rozpoczął na dobre sezon piwny i regularnie zmienia swoją ofertę o kolejne pozycje. W sklepach znajdziemy zarówno klasyki, jak i piwa sezonowe, rzemieślnicze, wytwarzane w lokalnych browarach. W jakiej cenie?

Jak co roku, w sezonie wiosna-lato, Lidl Polska oferuje wybór propozycji browarniczych w ramach Browarni Lidla. Sieć przygotowała propozycję piw, w której znajdują się zarówno klasyczne pozycje ze stałej oferty, jak i sezonowe, rzemieślnicze, z lokalnych browarów, których receptura nierzadko pochodzi od domowych piwowarów.

Piwo klasyczne w Lidlu

Spośród klasyków najlepsze propozycje to m.in. Perlenbacher Pils (1,99 zł/ 500 ml/ 1 but.), który jest piwnym bestsellerem z oferty Lidl Polska. Cechuje się jasną barwą, gęstą, białą pianą i delikatnym smakiem, na dodatek oferowany jest w atrakcyjnej, niskiej cenie. Na półkach sklepów sieci znajdziemy również piwo Paulaner pszeniczny (5,99 zł/ 500 ml/ 1 but.), nazywane przez znawców piwa arcydziełem. Piwowarzy Paulaner’a udoskonalili unikalną technikę z „zawiesiną drożdży”, która zapewnia jednolity, lekko mętny wygląd, niezmienną jakość i doskonały smak. W sprzedaży dostępny jest także delikatny słodowy Paulaner Weissbier 0,0% (4,49 zł/ 500 ml/1 but.). Z oferty klasyków możemy sięgnąć również po piwo Argus Porter (2,99 zł/ 500 ml/ 1 but.), którego cechuje głęboka czarna barwa, esencjonalny smak i gęsta kremowa piana – idealny do deserów, zwłaszcza do gorzkiej czekolady. W stałym asortymencie Browarnii Lidla dostępna jest również Grodziska White IPA (4,49 zł/ 500 ml/ 1 but.), stworzona na bazie kosmopolitycznej kompozycji chmielu, buduje cytrusowo-tropikalny profil piwa i wnosi owocowo-kwiatowe wątki.

Piwa rzemieślnicze w Lidlu

Dla wszystkich amatorów piw rzemieślniczych, Lidl Polska proponuje sezonowe trunki, z lokalnych browarów. W sklepach znajdziemy piwa pionierów polskiego kraftu, AleBrowar, z którego możemy posmakować m.in. ich bestselleru – Rowing Jack, IPA (6,99 zł/500 ml/1 but.), charakteryzującego się jasną barwą i szlachetną goryczką, z wyczuwalną nutą sosnowo-iglastą oraz aromatem grejpfruta i mango.

Dodatkowo, sezonowa oferta obejmuje również piwa z browaru Jan Olbracht i ich dwie unikalne propozycje – jasne piwo pszeniczne o charakterystycznym aromacie bananów i goździków, Śmietanka (4,99 zł/ 500 ml/1 but.) oraz piwo jasne górnej fermentacji, chmielone szlachetnymi odmianami chmielu, pochodzącymi z Czech (saaz), Niemiec (spalt select) i Polski (marynka), Korona Olbrachta (4,99 zł/500 ml/1 but.).

Dostępne są także trunki z browaru Dear Bear, m.in. Ramen Shop (6,99 zł/500 ml/1 but.), browaru Wrężel, m.in. Cardinal, Pale Ale (6,99 zł/500 ml/ 1 but.), Fortuna i ich nietuzinkowe piwo Komes Poczwórny Bursztynowy (4,99 zł/500 ml/1 but.).

Najnowsza oferta już jest dostępna w sklepach Lidl w całej Polsce.