Piwowarzy domowi podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa

Podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa na stanowisku Mazowieckiego Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych piwowarzy domowi opowiedzą m.in. o tym, jak zacząć warzyć domowe piwo i jakie sprzęty są do tego potrzebne.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 04-10-2021, 17:20

Podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa na stanowisku Mazowieckiego Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych piwowarzy domowi opowiedzą m.in. o tym, jak zacząć warzyć domowe piwo. / fot. materiały prasowe

- Na stoisku MOT PSPD piwowarzy domowi opowiedzą o swojej piwnej pasji, a wszyscy chętni będą mogli dowiedzieć się co trzeba zrobić, zacząć warzyć piwo w domu i jaki sprzęt trzeba mieć, aby zacząć swoją piwną przygodę Przekonacie się, że spróbować warzyć każdy może. Ciekawostką będą piwa domowe uwarzone przez koleżeństwo z Oddziału, które będzie można spróbować na stanowisku (w ilościach reglamentowanych i degustacyjnych) - mówi Anna Krzesińska, prezeska Mazowieckiego Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Pokaz warzenia piwa

W czwartek (7.10) o g. 17 na scenie głównej piwowarzy domowi z Browaru Ulewa zaprezentują pokaz warzenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć, jak wygląda ten proces. Pamiętajcie, że piwowarzy domowi to naprawdę mili, sympatyczni i kontaktowi ludzie i z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania osób, które chcą zacząć warzyć oraz takich, które warzą, ale mają jakieś pytania i wątpliwości. Nie bójcie się podchodzić do nas i pytać - dodaje Anna Krzesińska.

Konkurs domowych piwowarów

Ważnym punktem WFP dla osób, które już warzą, będzie rozstrzygnięcie Warszawskiego Konkursu Piw Domowych, organizowanego przez MOT PSPD.

- Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną tradycyjnie ogłoszeni w piątek o godzinie 20 na scenie na murawie stadionu Legii. Ogłoszone zostanie także najlepsze piwo konkursu. A nagroda dla osoby, które otrzyma tytuł Grand Prix jest niebagatelna - jest to warzenie w browarze Pinta. Piwo uwarzone przez zwycięzcę według jego receptury trafi na półki sklepów w całym kraju - tłumaczy prezeska Mazowieckiego Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

- W sobotę będą zaś ogłoszone wyniki Mazowiecki Beer Challenge, czyli konkursu przeznaczonego tylko i wyłącznie dla piwowarów z Mazowsza. I tu również nagroda jest wyjątkowa - jest to warzenie w browarze rzemieślniczym, znajdującym się na terenie Warszawy, czyli browarze Palatum. A piwo tam uwarzone trafi na półki sklepów na Mazowszu, a może i nie tylko. A zapewniam, że dla piwowarów domowych komercyjne uwarzenie swojego piwa jest naprawdę wyjątkową nagrodą - dodaje.

Stoisko piwowarów domowych będzie znajdować się na drugim piętrze, tuż obok sceny.

- Zapraszamy wszystkich. To dobra okazja, aby uciąć sobie pogawędkę z piwowarami domowymi. Może zainspiruje to Was, aby samemu sięgnąć po garnek i zacząć warzyć. Do zobaczenia- podsumowuje z uśmiechem Anna Krzesińska.

Czytaj również: Warszawski Festiwal Piwa powraca na Legię