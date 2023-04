Przed nami sezon piwny 2023. Browary prężnie pracują nad swoją ofertą, która trafi na sklepowe półki. O przygotowaniach do sezonu, piwnych nowościach i rynku piwa w Polsce rozmawiamy z Markiem Skrętnym, dyrektorem marketingu i rozwoju w browarze Amber.

Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber, w rozmowie z nami ocenił obecną sytuację na rynku piwa w Polsce. / fot. JS

Przed nami sezon piwny 2023. Jaki będzie?

Jakub Szymanek: Jak wyglądają przygotowania w Browarze Amber do tegorocznego sezonu piwnego?

Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber: Tegoroczny sezon piwny czuć już w powietrzu. W naszych tankach gotowe są już sezonowe nowości. Pracujemy też nad poszerzaniem dystrybucji i docieraniem z naszą ofertą do kolejnych zakątków Polski.

Ile piwnych nowości pojawi się w tym roku w ofercie browaru?

W tym sezonie pojawi się kilka bardzo ciekawych nowości w naszej ofercie. Na półce należy spodziewać się długo wyczekiwanej premiery, czyli piwa Amber Czarny Bez w wersji bezalkoholowej. To bezalkoholowy wariant jednego z naszych najpopularniejszych piw w ostatnich latach.

Pojawi się też dobrze nachmielone IPA w puszce, jako odpowiedź na trwale obecne już w Polsce trendy sprzyjające temu opakowaniu.

Kolejna nasza, ważna nowość to Saison na Madagaskar, czyli piwo w stylu Saison, które przyprawiamy skórką bergamotki, trawą cytrynową i aframonem madagaskarskim. To bardzo orzeźwiające i złożone piwo, które wraca po trzyletniej przerwie do sprzedaży.

Planujemy również kolejne 3 nowe piwa, jeszcze przed wakacjami o ich pojawieniu się będziemy jeszcze informować Szanownych Czytelników.

Dlaczego właśnie te konkretne piwa? Skąd taki pomysł?

Zauważamy wyraźny trend ku piwom lekkim o ambitnych recepturach i właśnie w takim kierunku budujemy nasze tegoroczne sezonowe portfolio.

Czym Twoim zdaniem zaskoczy nas tegoroczny sezon piwny?

Po serii zaskoczeń, które funduje nam otaczająca nas rzeczywistość, miejmy nadzieję, że najbliższy sezon zaskoczy nas już tylko idealną pogodą i pozytywnymi nastrojami konsumenckimi.

Rynek piwa w Polsce i wyzwania browarów

Patrząc na wspomnianą przez Ciebie otaczającą nas rzeczywistość, jak w browarze Amber oceniacie obecną sytuację na rynku piwa?

Obecna sytuacja na rynku piwa jest bardzo zmienna i wymaga olbrzymiej czujności, aby odnajdywać się w bardzo chwiejnej rzeczywistości. Wierzymy jednak w potencjał naszej branży i mamy nadzieję, że jako branża przetrwamy ten czas w dobrej kondycji.

Analizując to, co dzieje się na rynku, co jest aktualnie największym wyzwaniem, szansą na rozwój, ale i zagrożeniem dla takich browarów jak Amber?

Największym wyzwaniem są bardzo wysokie ceny surowców takich jak na przykład butelki i bardzo wolny czas reakcji dostawców na potrzeby browarów. Specjalne czasy wymagają specjalnego podejścia i na takie liczymy. Pamiętajmy, że browary takie jak Amber to niezależne rodzinne firmy, które bazują często na własnym kapitale i mogą liczyć tylko na siebie.

Oczywiście widzimy też szanse na rozwój i wykorzystujemy je możliwie najszerzej. Poszerzanie dystrybucji oraz rozwój portfolio to filary naszej działalności.

Zatem w jakim kierunku według Ciebie będzie dalej podążać rynek piwa w Polsce?

Polski rynek piwa to jeden z najciekawszych rynków w Europie, a nawet na świecie. To olbrzymi potencjał setek browarów, które w ostatnich latach udowodniły, jak bardzo kreatywni i pracowici jesteśmy. Dziesiątki medali zdobytych na renomowanych konkursach na całym świecie oraz wysoki poziom eksportu polskiego piwa są tego dowodem.

Trend rozwoju sceny kraftowej oraz trend NoLo dają ciągle nowe impulsy do tego, by rozwijać branżę. Nie bez znaczenia jest też trend powrotu do butelki zwrotnej oraz poprawa wizerunkowa puszki jako opakowania wygodniejszego, tańszego i bardziej przyjaznego środowisku w stosunku do butelki bezzwrotnej.

Dziękuję za rozmowę.

