Centrum dystrybucyjne piw rzemieślniczych OneMoreBeer z Wieprza koło Żywca w tym roku uruchomi platformę e-commerce, która ma ułatwić handlowcom zapełnianie piwnych półek kraftowymi nowościami.

E-commerce dla kraftowych piw/fot. materiały prasowe

Platforma internetowa OneMoreBeer.pl ma pomóc odbiorcom w komponowaniu i składaniu zamówień na piwa rzemieślnicze 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Funkcjonalności mają ułatwiać zarządzanie dostawami, formalnościami i finansami klientów, jak np. wybór metody dostawy i metody płatności, sprawdzanie stanów magazynowych, dostęp do archiwum faktur i kontrola wydatków. Użytkownicy platformy będą też mogli korzystać z oferowanych im na wyłączność promocji i wyprzedaży.

– Rozpoczęliśmy działalność w październiku 2022 roku, a więc w bardzo trudnym okresie dla piwa, kiedy z dnia na dzień rosły wszystkie koszty i spadała konsumpcja, a mimo to pokazaliśmy, że piwa rzemieślnicze cały czas mają stałych nabywców i walczą o nowych – mówi Paweł Ząbek, Dyrektor Zarządzający OneMoreBeer.

Jego zdaniem kluczowe znaczenie w sprzedaży i dystrybucji piw rzemieślniczych ma wspieranie odbiorców w komponowaniu ich oferty detalicznej. Działające w Polsce browary rzemieślnicze wprowadzają na rynek około 2 tysiące premierowych piw rocznie.

Dotychczas w OneMoreBeer za pomoc klientom w kompletowaniu piwnej oferty odpowiadali pracownicy Biura Obsługi Klienta. Teraz ma im w tym pomóc również platforma e-commerce.

Uruchomienie platformy e-commerce jest krokiem OneMoreBeer w kierunku pełnej automatyzacji dostaw i zamówień piwa oraz dodatkowym kanałem komunikacji z odbiorcami.

OneMoreBeer to hurtownia piwa rzemieślniczego w Polsce. Centrum zostało wybudowane w 2022 roku za ok. 5,5 mln zł na należącej do Browaru PINTA działce w Wieprzu. W hali magazynowej o powierzchni 1000 m.kw. na odbiorców stale czeka około 300 tys. butelek, puszek i kegów z różnymi piwami. Każdego miesiąca OneMoreBeer przyjmuje średnio 240 dostaw i realizuje 1600 zamówień składanych przez około 400 klientów.

