Przedstawiciele branży piwnej z całej Europy spotykali w Pradze na piątej edycji Brewers Forum. Przez dwa dni, 22-23 maja, trwają rozmowy i dyskusje na temat kondycji rynku piwa oraz sposobów na to, by browary stały się jeszcze bardziej zrównoważone, innowacyjne i atrakcyjne dla konsumentów.

Na scenie dyrektor generalny Asahi Europe & International, Paolo Lanzarotti. / fot JS

Brewers Forum: inspiracje i strategie dla rynku piwa w Europie

Brewers Forum to święto piwa i zarazem jedna z największych konferencji poświęconej browarom. Przez dwa dni osoby związane z branżą debatują o problemach stojących przed sektorem oraz poszukują rozwiązań, które pomogą odbudować się rynkowi piwa w całej Europie po kryzysie związanym z pandemią oraz w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. Forum otworzył prezes The Brewers of Europe Lasse Aho.

Jestem zachwycony, mogąc powitać w tym tygodniu w Pradze piwowarów z całej Europy i reszty świata. Nasz sektor stawia czoła dzisiejszym wyzwaniom. Obecnie w Europie mamy ponad dziesięć tysięcy browarów, które produkują w coraz bardziej zrównoważony sposób, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju europejskiej gospodarki. Jesteśmy innowacyjni, kreatywni, odpowiedzialni i pozytywnie łączymy ludzi. Możemy być z siebie dumni – powiedział Lasse Aho.

Pierwszego dnia przemawiali również prezes i dyrektor generalny Molson Coors Beverage Company, Gavin Hattersley, dyrektor generalny Asahi Europe & International, Paolo Lanzarotti, przewodniczący klubu piwa Parlamentu Europejskiego Ivan Štefanec, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz czeski minister rolnictwa Zdeněk Nekula.

Podczas Forum w Pradze pojawiły się także polskie akcenty. Pierwszego dnia podczas jednej z debat swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji dzielił się Grzegorz Ziemian z browaru Stu Mostów. Z kolei Radosław Soszka Business Unit Director w IQS opowiadał o rozwoju piw bezalkoholowych w Polsce, przedstawiając raport przygotowany wspólnie z ZPPP Browary Polskie.

Browary stawiają na zrównoważony rozwój

Z kolei drugiego dnia Forum swoją wiedzą oraz sposobami na rozwiązanie problemów branży podzielą się m.in. członek zarządu The Brewers of Europe i dyrektor generalny Karlsberg Christian Weber oraz prezes i dyrektor generalny US Brewers Association Bob Pease.

Forum jest okazją dla piwowarów i osób związanych z branżą do tego, aby razem spojrzeć w przyszłość z optymizmem, kreatywnością i solidarnością, pracując przy tym nad rozwojem rynku piwa w całej Europie. Zrównoważony rozwój jest kluczowym tematem tegorocznego wydarzenia, ponieważ łańcuch dostaw piwa wciąż znajduje sposoby na zmniejszenie swojego śladu środowiskowego i poprawę obiegu zamkniętego. O ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, poprawy obiegu wody i warzenia piwa w sposób zrównoważony branża będzie dyskutować drugiego dnia konferencji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl