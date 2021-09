Prezes Browaru Bojanowo: inwestujemy i rozwijamy eksport do USA

Browar Bojanowo rozwija spory plan inwestycyjny, którego jednym z elementów jest modyfikacja linii rozlewniczej i zmiana etykiet. Browar rozwija dystrybucję na rynku lokalnym, ale też rozwija eksport – mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Maciej Jakubiak, prezes Browaru Bojanowo.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 07-09-2021, 12:55

Maciej Jakubiak: Piwa z etykietami po liftingu sprzedajemy od czerwca 2021 r i widzimy ewidentny wzrost zainteresowania naszymi piwami fot. Browar Bojanowo

Browar Bojanowo rozwija dystrybucję na rynku lokalnym poprzez powiększanie struktur sprzedaży, ale również postawił na rozwój eksportu, czego owocem jest fakt, że od dwóch miesięcy piwosze w USA raczą się piwami takimi jak Bojan Mango czy Bojan Toporek.

Browar Bojanowo rozwija inwestycje. Plan inwestycyjny zakłada modyfikację lub wymianę poszczególnych urządzeń linii rozlewniczej, zaś kluczowymi elementami są: wymiana maszyny etykietującej, wymiana tzw. monobloku, czyli maszyny nalewającej piwo oraz modyfikacja pasteryzatora.

- Rozwijamy dystrybucję na rynku lokalnym poprzez powiększanie struktur sprzedaży, ale również postawiliśmy na rozwinięcie eksportu, czego owocem jest fakt, że od dwóch miesięcy piwosze w USA raczą się piwami takimi jak Bojan Mango czy Bojan Toporek. Jest to dla nas symboliczny region ze względu na największą ilość Polonii, ale również dlatego, że to rynek z wysoko postawioną poprzeczką piw rzemieślniczych i jak widać nasze piwa z dużymi sukcesami konkurują z tamtejszymi browarami – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Jakubiak.

Piwa Browaru Bojanowo po liftingu

Wskazuje też, że trwający plan inwestycji w Browarze zakłada modyfikację lub wymianę poszczególnych urządzeń linii rozlewniczej, kluczowymi elementami są: wymiana maszyny etykietującej, wymiana tzw. monobloku czyli maszyny nalewającej piwo oraz modyfikacja pasteryzatora.

- Pierwszy element, czyli wymiana maszyny etykietującej jest już za nami. Postawiliśmy na urządzenie marki Krones, ponieważ znaczna część naszej produkcji jest w opakowaniu zwrotnym i zrezygnowaliśmy z pomysłu wykorzystywania etykiet samoprzylepnych na rzecz rozwiązania bardziej pro-ekologicznego, czyli etykiet papierowych i ciepłego kleju – mówi Maciej Jakubiak.

- Konieczność "uzbrojenia" nowej etykieciarki otworzyła przed Bojanem możliwość zaprojektowania etykiet od podstaw - włącznie z nowym kształtem. Piwa z etykietami po liftingu sprzedajemy od czerwca tego roku, widzimy ewidentny wzrost zainteresowania naszymi piwami, które przeszły lifting - dodaje.

Browar Bojanowo w marcu 2018 roku został wyłączony ze struktur Browarów Regionalnych Jakubiak ( które należą do Marka Jakubiaka) i zaczął funkcjonować jako niezależny browar i autonomiczna firma Browar Bojanowo Sp. z o.o. Zaczęła się wtedy modernizacja maszyn, urządzeń i receptur piw oraz wdrożona została nowa strategia, także dystrybucyjna.

To browar wielkopolski, który powstał w 1881 roku. W lipcu 2013 roku, po ośmiu latach od zaprzestania produkcji - uwarzono pierwszą warkę w Browarze Bojanowo, który na przełomie 2012/13 trafił do Browarów Regionalnych Jakubiak i został doprowadzony do stanu używalności.

Browar w Bojanowie został wtedy zakupiony od prywatnego właściciela. Od 1999 r. został postawiony w stan likwidacji, a później upadłości. Jego historia jednak sięga 1881 roku. Pierwszym właścicielem był Niemiec Franz Junke.

Pierwsze wzmianki o browarnictwie w Bojanowie pojawiają się natomiast już w 1685 roku. W tymże roku podpisany został Statut Mielcarzy zatwierdzony przez synów Stefana Bojanowskiego. W statucie na 11 kartach spisano 27 praw i obowiązków Mielcarzy. Piwowarzy zwani byli wówczas Mielcarzami, z niemieckiego Malz - słód, Malzer.