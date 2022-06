strefa premium

Prezes Carlsberg Polska: branża piwna stoi na krawędzi zapaści (WYWIAD)

Z początkiem maja rozpoczął się sezon piwny. O obecnej sytuacji na rynku piwa, poszczególnych segmentach piwa i wyzwaniach, z którymi mierzą się browary rozmawiamy z Mieszkiem Musiałem, prezesem Carlsberg Polska.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 09-06-2022, 12:36

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska, w rozmowie z nami ocenił rynek piwa w Polsce. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek: Jak podał Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, rynek piwa kurczy się i notuje najgorsze wyniki od 10 lat. Jak Pan to ocenia?

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska: Sytuacja branży piwnej jest rzeczywiście bardzo trudna. Od 2019 notujemy spadki sprzedaży, w 2021 roku aż o 4 proc. i pierwszy od 2017 roku spadek wartościowy. Zgodnie z danymi PARPA konsumpcja piwa per capita jest najniższa od 2010 roku. To efekt kilku czynników. Wysokie obciążenia branży wynikające z ostatnich podwyżek akcyzy. Od 2020 roku mieliśmy już dwie, każda po 10%. Przed nami kolejne, co roku o 5% od 2023 do 2027. Łącznie od 2021 to wzrost akcyzy o blisko połowę! Wyższe stawki akcyzy spowodowały spadek popytu. Spadek okazał się być na tyle duży, że już w 2021 r. wielkość wpłacanej do budżetu państwa akcyzy spadła do poziomu niższego niż w 2019 r.