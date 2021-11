strefa premium

Prezes Carlsberg Polska: przez akcyzę musimy zweryfikować inwestycje (wywiad)

O podwyżce akcyzy na piwo i wpływie na branżę oraz na plany inwestycyjne Carlsberg Polska, a także o inwestycjach m.in. w innowacje technologiczne, OZE, ekologię oraz o sztucznej inteligencji w branży i o wpływie ROP na producentów mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 02-11-2021, 13:43

Mieszko Musiał: ze względu na trudną sytuację branży, spadający rynek piwa i plany drastycznych podwyżek stawki akcyzy w przyszłym i kolejnych latach, rozważymy, aby pochylić się nad planami inwestycji ponownie fot. Carlsberg Polska

Barbara Woźniak, portalspozywczy.pl: Jakie nowe rozwiązania, inwestycje i innowacje technologiczne powstały w zakładach spółki w ostatnim czasie np. związane z ograniczaniem zużycia wody? A jakie są planowane na 2022 rok?

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska: Nasze browary i magazyny to miejsca, w których w zasadzie non stop wprowadzamy usprawnienia, modernizacje i nowe inwestycje. Są one skoncentrowane m.in. na poprawie procesu produkcji oraz minimalizowaniu wpływu naszej działalności na środowisko. Ograniczenie zużycia wody i śladu węglowego to dwa z czterech celów naszej strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards Zero.

Nowe projekty, które wspierają cele pro-środowiskowe to np. uruchomiona w tym roku nowa myjka do szklanych butelek zwrotnych w Browarze Kasztelan. Inwestycja warta jest 12 mln złotych. Nowa myjka w porównaniu do poprzedniczki zużywa rocznie m.in. ok. 13 tys. m3 mniej wody i o 24% mniej energii.