Prezes Grupy Żywiec: wierzę, że przed naszą branżą jest świetlana przyszłość

Autor: Jakub Szymanek

Data: 04-07-2022, 15:09

Piwo łączy ludzi na poziomie emocji, więc naprawdę wierzę, że przed naszą branżą jest świetlana przyszłość. Ale musimy dokonywać mądrych wyborów w zakresie innowacji, aby podczas rozwoju nowych segmentów zadbać o to, by segment, który jest filarem naszej działalności, był ciągle interesujący i angażujący dla konsumentów – powiedział Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.

Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku piwa w Polsce. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Spada sprzedaż piwa, natomiast trzy największe koncerny piwne w Polsce w tym sezonie wprowadziły już na rynek ok. 40 nowych smaków piw. Do tego dochodzą inne mniejsze browary i browary kraftowe. Jak wyjaśnić to zjawisko?

Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec: Rynek piwa w Polsce ewoluował i bardzo się zmienił w ciągu ostatnich kilku lat. Jest już jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem marek i produktów oraz konkurencyjnych w Europie. Przyczyną spadku rynku piwa pomimo takiego wzrostu innowacyjności jest fakt, że segmentem, który spada, jest lager, który stanowi 80% rynku. Jednocześnie najwięcej innowacji pojawia się w segmentach piw smakowych i miksów piwnych zarówno 0,0%, jak i alkoholowych. Przy dynamicznym wzroście kategorie te są wciąż stosunkowo niewielkie i nie rekompensują spadku lagera. Jest to odzwierciedlenie zmieniających się nawyków konsumentów. Młodsze pokolenia, choć lager znajduje się w ich repertuarze, wybierają chętniej ofertę we wspomnianych wyżej segmentach, ale tego rodzaju produkty kupowane są z mniejszą częstotliwością niż klasyczne jasne pełne.

Jakie są dziś najpopularniejsze trendy na rynku piwa?

Kluczowa po pandemii jest zmiana wzorców konsumpcji. Konsumenci są jeszcze bardziej zainteresowani piwami smakowymi i propozycjami 0.0%. Jest to z jednej strony związane ze zmianami pokoleniowymi, odmiennym stylem życia, a z drugiej z innymi oczekiwaniami konsumentów piwa. Trend ten, wraz z przesunięciem kupujących bardziej w kierunku dyskontów, w których koszyk jest większy, ale wizyty są rzadsze, wpływa na konsumpcję lagerów. Cieszymy się, że gastronomia powoli wraca po 2 bardzo trudnych latach lockdownów. To bardzo ważny kanał dla przyszłości piwa.

Aby odwrócić trend spadku lagerów, musimy być bardzo blisko naszych konsumentów, zrozumieć, jak się zmieniają i budować portfolio pasujące do ich stylu życia - stwierdził prezes Grupy Żywiec. / fot. materiały prasowe

Wyzwania branży piwnej w Polsce

Rynek piwa notuje najgorsze wyniki od 10 lat. Jak według Pana można odwrócić ten niekorzystny trend?

W Grupie Żywiec naszą ambicją jest, aby piwo było stale atrakcyjne dla konsumentów. Jako pierwsi wprowadziliśmy na szeroką skalę innowacje bezalkoholowe, a budowę tej kategorii rozpoczęliśmy już w 2018 roku, kiedy nikt w nią nie wierzył. Dziś to już 6% wartości rynku. Teraz chcemy odważnie wprowadzać innowacje w lagerach, ponieważ jest to filar naszej działalności, jednocześnie utrzymując i rozwijając świetną ofertę w innych segmentach. Widzimy, że przynosi to efekty po sukcesie Żywca Jasne Lekkie, najlepiej sprzedającej się innowacji w 2021 roku, które jest mniej goryczkową, bardziej orzeźwiającą od klasycznego lagera propozycją, w świetnym opakowaniu.

W tym roku wprowadziliśmy na szeroką skalę piwo Heineken Silver. Aby odwrócić trend spadku lagerów, musimy być bardzo blisko naszych konsumentów, zrozumieć, jak się zmieniają i budować portfolio pasujące do ich stylu życia. Chcemy również budować dobre, wzajemnie korzystne partnerstwa z naszymi klientami, ponieważ zmienia się również handel detaliczny.

Jak wspomniana sytuacja na rynku wpływa na strategię działalności Grupy Żywiec?

Konsumenci i klienci inspirują nas do jeszcze odważniejszego kształtowania naszego portfolio i myślenia o innowacjach w piwie i poza nim w napojach. Piwo łączy ludzi na poziomie emocji, więc naprawdę wierzę, że przed naszą branżą jest świetlana przyszłość. Ale musimy dokonywać mądrych wyborów w zakresie innowacji, aby podczas rozwoju nowych segmentów zadbać o to, by segment, który jest filarem naszej działalności, był ciągle interesujący i angażujący dla konsumentów.

To, co robi różnicę w niepewnych czasach, to silne marki. W naszej strategii koncentrujemy się na budowaniu silnych marek, które mają mocny związek z konsumentami i są ekscytujące, aby przyciągnąć nowe pokolenia. Mamy perełkę w postaci marki Żywiec - synonimu najlepszego polskiego piwa. W przyszłości uczynimy ją jeszcze silniejszą. Z Żywiec Jasne lekkie przyciągnęliśmy już nowych, młodszych konsumentów do marki i widocznie wzmocniliśmy jej siłę.

W Grupie Żywiec rozwijamy się również na poziomie technologicznym, aby wykorzystać zmiany, jakie przynosi rewolucja cyfrowa z korzyścią dla naszych klientów i naszej firmy.

