Jerzy Modzelewski nie jest już prezesem zarządu Browaru Czarnków. 1 listopada zastąpił go Tomasz Bartosik, były członek zarządu spółki.

Jerzy Modzelewski nie jest już prezesem zarządu Browaru Czarnków. fot. shutterstock

Jerzy Modzelewski odchodzi z Browaru Czarnków

Zarząd Browaru Czarnków SA poinformował, że na mocy porozumienia stron, Jerzy Modzelewski rozwiązał łączącą go ze spółką umowę o pełnienie funkcji, rezygnując jednocześnie ze stanowiska prezesa zarządu ze skutkiem na koniec dnia 31.10.2023 r.

Jerzy Modzelewski był prezesem zarządu Browaru Czarnków od maja 2022 roku.

Kim jest Jerzy Modzelewski, były prezes Browaru Czarnków?

Jerzy Modzelewski jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydziału Techniki Rolniczej, a także ukończył studia III stopnia SGH w Kolegium Gospodarki Światowej z dyscypliny zarządzania (bez obrony rozprawy doktorskiej). Ponadto, ukończył praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych oraz kursy i szkolenia w zakresie prawidłowego prowadzenia i rozliczania projektów unijnych.

Doświadczenie zawodowe:

1988-1994 Dyrektor ds. Produkcji, Zarządca komisaryczny, tymczasowy Zarządca, Dyrektor Zakładu Państwowe Gospodarstwo Rolne w Cycowie, Gospodarstwo Rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Cycowie, Zakład Rolny GRZWRSP w Urszulinie

1995-2000 Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Rolno Rybackie „Stary Brus” Sp. z o.o.

2000-2001 Główny Specjalista Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2001-2015 Dyrektor Wydziałów Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie, Członek Konwentu Uczelni, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

2015-2016 Dyrektor Administracyjny Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

2016-2022 Zastępca Naczelnika, Naczelnik Wydziału Rezydencji Prezydenta w Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Bartosik nowym prezesem Browaru Czarnków

Jednocześnie zarząd Rada Nadzorcza Browaru Czarnków S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.11.2023 r. do pełnienia funkcji prezesa zarządu - Tomasza Bartosika na wspólną kadencję, która kończy się w dniu 21 czerwca 2027 r.

Kim jest Tomasz Bartosik, nowy prezes Browaru Czarnków?

Tomasz Bartosik jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także ukończył kierunek „Zarządzanie Bankiem” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości.

Doświadczenie zawodowe:

1994-1995 – zatrudniony jako informatyk w Banku Rozwoju Rolnictwa „Rolbank”.

1995-2017 – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (po zmianie Agencja Nieruchomości Rolnych) Oddział Terenowy w Poznaniu. Zatrudniony jako główny specjalista – informatyk, Zastępca Dyrektora Zespołu Ewidencji i Analiz w Centrali, Kierownik Projektów.

Starszy i główny specjalista – informatyk.

2017-2021 – zatrudniony jako analityk ds. programowania w Krajowym Ośrodku Wsparcia i Rolnictwa.

Od 25 marca 2021 do 21 czerwca 2022 sprawował stanowisko Członka Rady Nadzorczej w Spółce Browar Czarnków S.A.

Od 3 stycznia 2022 do 21 czerwca 2022 piastując stanowisko Członka Rady Nadzorczej w Spółce Browar Czarnków S.A. został delegowany do Zarządu Spółki.

Od 5 września 2022 – Wiceprezes Zarządu Optima Malt Sp. z o.o.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl