Producent alkoholi zadebiutuje na giełdzie

Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa, złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spodziewany w I kwartale br. debiut zamyka okres emisji crowdfundingowych.

Mazurska Manufaktura S.A. złożyła Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 224 008 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F. Równocześnie spółka prowadzi aktywne działania celem zgromadzenia informacji o kontach maklerskich akcjonariuszy posiadających akcje serii B, co pozwoli na wprowadzenie w przyszłości do obrotu na rynku NewConnect również akcji wspomnianej serii.

- Uruchomiliśmy proces wprowadzenia akcji, gdyż traktuję debiut na NewConnect jako ogromną szansę, aby wejść na wyższy poziom rozwoju naszej spółki, oparty na wzmocnieniu naszej rozpoznawalności, wiarygodności i transparentności prowadzonego biznesu. W związku z tym liczę, że szybko dopełnimy formalności, by decyzja GPW w sprawie zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego była dla nas pozytywna – mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury S.A.

Wartość nominalna wszystkich akcji wyniesie 35 zł, identycznie jak w trakcie ostatniej kampanii crowdinvestingowej na platformie Crowdconnect.pl.

– Debiut pokaże realną wartość naszej spółki, uwzględniającą nasz potencjał wzrostu i perspektywy rynku, a naszym akcjonariuszom pozwoli partycypować w oczekiwanym, stabilnym wzroście naszej spółki wynikającym z rosnącej popularności rzemieślniczych alkoholi – dodaje Jakub Gromek.

Debiutowi na NewConnect nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji.

W procesie wprowadzenia akcji do obrotu spółkę wspiera INC w roli autoryzowanego doradcy.

Mazurska Manufaktura ma za sobą dwie kampanie crowdinvestingowe.

W 2019 roku zakończyła zbiórkę na portalu Beesfund z ponad 1000 nowych akcjonariuszy na pokładzie, którzy nabyli akcje o łącznej wartości 2,54 mln zł. Wówczas uplasowało to firmę na 5. miejscu w zestawieniu największych emisji na platformach crowdfundingowych. Realizując cele emisyjne spółka zmodernizowała i doposażyła zabytkowy browar w Szczytnie by rozszerzyć ofertę wysokoprocentowych alkoholi kraftowych.

W listopadzie 2020 roku Mazurska Manufaktura S.A. sprzedała akcje na platformie Crowdconnect.pl. W dwóch etapach emisji w spółkę zainwestowało łącznie 326 akcjonariuszy, którzy nabyli akcje o wartości 4 375 000 zł, co było w tamtym czasie rekordową kwotą w historii polskiego crowdfundingu. Pozyskane środki zainwestowano w dalszą rewitalizację browaru w Szczytnie oraz wskrzeszenie historycznego piwa Jurand.