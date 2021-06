Produkcja piwa napędzana wiatrem. Lech i Tyskie z farmą wiatrową

Rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej Lech Nowy Staw realizowana w ramach wieloletniej umowy zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE. Projekt ma na celu m.in. pokrycie od 2021 r. energią pochodzącą z wiatru 100% zapotrzebowania na energię elektryczną trzech browarów Kompanii Piwowarskiej oraz zwiększenie produkcji zielonej energii przez RWE w Polsce. Pierwsza dostawa energii elektrycznej z nowych turbin wiatrowych ma nastąpić na początku 2022 r.

Budowa farmy wiatrowej Lech Nowy Staw dla trzech browarów Kompanii Piwowarskiej: Lech, Tyskie i Dojlidy fot. materiały prasowe

Od początku 2022 r. większość zapotrzebowania Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną wykorzystywaną do warzenia piwa w browarach Dojlidy, Lech Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych będzie zaspokajana przez nową, należącą do RWE i przez nią zarządzaną elektrownię wiatrową.

Na farmę wiatrową, zlokalizowaną w pobliżu miejscowości Nowy Staw, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska, składają się trzy turbiny Nordex N149 o łącznej mocy 12 megawatów (MW).

Na mocy umowy zawartej na 10 lat, RWE w 2020 r. zapewniło już 40%, a w 2021 r. pokryje 100% zapotrzebowania browarów Kompanii Piwowarskiej na odnawialną energię elektryczną z istniejących farm wiatrowych.

Farma wiatrowa Kompanii Piwowarskiej Lech Nowy Staw

- Dzięki podpisanej umowie PPA nasz proces warzenia piwa konsekwentnie staje się jeszcze bardziej przyjazny środowisku. Oznacza to, że już w tym roku zmniejszymy ślad węglowy pochodzący z naszych browarów o 66% w porównaniu do 2019 r., w którym rozpoczęła się nasza współpraca. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej wypełnia trzynaście z siedemnastu celów Agendy 2030 ONZ i przyczynia się do realizacji wizji środowiskowej Asahi - mówi prezes Kompanii Piwowarskiej Igor Tikhonov.

- Razem z Kompanią Piwowarską pokazujemy, jak wygląda ochrona środowiska w warunkach rynkowych. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek zielonej energii na mocy dwustronnych umów na dostawę energii i niezmiernie cieszymy się z rozpoczęcia prac nad naszym wspólnym projektem. Polska doświadcza aktualnie świadomej ekspansji odnawialnych źródeł energii, a my z przyjemnością wnosimy swój wkład w transformację energetyczną, do jakiej dochodzi na terenie tego kraju - dodaje Tom Glover, Dyrektor Handlowy RWE Renewables.

Umowa Kompanii Piwowarskiej i RWE na odnawialną energię elektryczną

PPA (Power Purchase Agreement) to długoterminowa dwustronna umowa na dostawę energii zawarta między sprzedawcą (operatorem zakładu) a nabywcą (odbiorcą energii, np. zakładem energetycznym lub dużym odbiorcą przemysłowym). Umowa reguluje dostawę wolumenu energii elektrycznej po ustalonej cenie lub równoważnej umowie finansowej.

Od początku 2022 r. większość zapotrzebowania Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną wykorzystywaną do warzenia piwa w browarach Dojlidy, Lech Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych będzie zaspokajana przez nową, należącą do RWE i przez nią zarządzaną elektrownię wiatrową. W ramach współpracy ustalono, że będzie ona nosić nazwę farma wiatrowa Lech Nowy Staw. Lech jest jedną z najpopularniejszych marek Kompanii Piwowarskiej, od lat działającą na rzecz ochrony środowiska i zachęcającą konsumentów do aktywności pro-ekologicznych.

Realizacja postanowień umowy wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej, której celem jest osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich browarach do 2030 r., a także zmotywowanie dostawców i partnerów firmy do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw o 30%. Nadrzędnym celem strategii jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym łańcuchu dostaw do 2050 r.

Firma RWE może pochwalić się wieloletnim, rozległym doświadczeniem na polskim rynku lądowych farm wiatrowych, gdzie zbudowała sieć o łącznej mocy około 370 MW. W ostatnim czasie firma postawiła kolejny krok w stronę realizacji swojej pierwszej przybrzeżnej farmy wiatrowej w Polsce na mocy kontraktu na różnice kursowe (CFD) przyznanego dla projektu F.E.W. Baltic II. Grupa planuje także rozwój w sektorze energii słonecznej. Aktualnie RWE Renewables posiada globalne portfolio OZE o łącznej mocy około 9 GW, przy czym trwają prace nad rozbudową sieci o kolejne 3 GW.

Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwnego, z udziałem wynoszącym ponad 36,4% (dane GUS, 2020). Firma zatrudnia ponad 2700 osób w swoich browarach i oddziałach w całej Polsce.