Raper Onar wprowadza na rynek własną markę piwa

Raper Onar wraz z premierą nowego albumu wprowadza na rynek własną markę piwa – Achtung. Do współpracy Onar zaprosił browar rzemieślniczy Funky Fluid.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 02-09-2021, 11:46

Raper Onar wraz z premierą nowego albumu wprowadza na rynek własną markę piwa – Achtung fot. materiały prasowe

Onar i piwo Achtung

Projekt „ACHTUNG” to połączenie dwóch pasji Onara: muzyki i piwowarstwa. Nowy album to otwarcie artysty na nowe brzmienia i inspiracje. Do tej pory usłyszeliśmy trzy single zapowiadające wydawnictwo - „Kortyzol” z gościnnym udziałem Kizo oraz Kabe, „Ośmiornicę” z Lipą i Paluchem oraz „Keine Grenzen” z niemieckim raperem Erabim. Płyta dostępna jest w preorderze w limitowanym rozszerzonym wariancie, do którego dołączono kolekcjonerską szklankę i podstawkę do piwa.

„ACHTUNG” na rynku ukaże się 1 października, a następnie w sprzedaży pojawi się nowa marka piwa o tej samej nazwie. Do współpracy Onar zaprosił browar rzemieślniczy Funky Fluid, a efektem jest piwo typu Hazy IPA o soczystym, tropikalnym smaku i aromacie, za które odpowiada chmiel sabro. Piwo na rynku pojawi się w specjalnie zaprojektowanej puszce, która designem nawiązuje do albumu artysty.

Browar Funky Fluid we współpracy z Onarem

Funky Fluid to warszawski browar założony przez dwóch pasjonatów z doświadczeniem w branży – Michała Langiera i Karola Mizielskiego, którzy pojawiają się w nagraniu udostępnionym przez Onara. Pierwszy z nich wiele lat warzył piwo rzemieślnicze jako Langier Beer, drugi natomiast sprzedawał wszelakie piwa kraftowe. Prywatnie z artystą znają się bardzo długi czas. Jak sami mówią - „warzą piwo takie, jakie najbardziej lubią pić, a przy okazji nieustannie udoskonalają jego smak.”

Za koncepcje i koordynację akcji Achtung odpowiedzialna jest agencja marketingu muzycznego Starship prowadzona przez Zbigniewa Niedziałka i Piotra Gąssowskiego. Firma zajmuje się usługami z zakresu doradztwa kreatywnego i biznesowego oraz realizuje aktywacje reklamowe oparte na zaangażowaniu artystów.