Gastronomia bardzo mocno oberwała podczas pandemii, więc gdzieś tam cały czas próbujemy z tych problemów wyjść na prostą. Natomiast widzimy duży potencjał na wykorzystywanie piwa w kuchni i kuchni w piwie - powiedział nam Grzegorz Ziemian, prezes zarządu w Browarze Stu Mostów, podczas Brewers Forum 2023.

Grzegorz Ziemian, prezes zarządu w Browarze Stu Mostów, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku browarów i gastronomii. / fot. PTWP

Jak oceniasz tegoroczną edycję Brewers Forum?

Jest to profesjonalna i świetna impreza. Brałem udział w panelu, więc też patrzę na to z punktu widzenia spikera, a nie odwiedzającego, ale organizacja jest najwyższym poziomie. Świetni mówcy i panele, więc poziom oceniam tak naprawdę bardzo wysoko.

Wyzwania rynku browarów kraftowych

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla browarów kraftowych w Polsce?

Wydaje nam się, że wszelkie podwyżki, które od poprzedniego roku do tego roku pojawiły się na rynku. Przede wszystkim koszty energii oraz rosnące koszty, nazwijmy to "zasobów ludzkich" cały czas idą do góry. Te aspekty sprawiają, że jest duża presja ze strony kosztów, co musimy jakoś tam zniwelować po stronie cen naszych produktów. Wydaje mi się, że to najgorsze jest już za nami. Wiele rzeczy już zostało po prostu wchłoniętych w rynek. Teraz wchodzimy w sezon i bardzo optymistycznie patrzymy, gdyż odbicia są znaczące. Ludzie lubią kraftowe piwo, więc mamy nadzieję, że ten rok będzie dla nas bardzo udany.

Poza browarem prowadzisz także lokale gastronomiczne. Co jest trudniejsze?

Oba biznesy są trudne, szczególnie w tych czasach. Gastronomia bardzo mocno oberwała podczas pandemii, więc gdzieś tam cały czas próbujemy z tych problemów wyjść na prostą. Prowadzimy 3 lokale tak naprawdę, więc też tutaj z bardziej z ostrożnym działaniem i zarządzaniem. Widzimy duży potencjał na wykorzystywanie piwa w kuchni i kuchni w piwie, więc to nam towarzyszy od samego początku. Ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, co jest trudniejsze, bo oba mierzą się ze swoimi trudnościami.

Dziękuję za rozmowę.

Za pomoc w przygotowaniu materiałów wideo dziękujemy organizatorom Brewers Forum. Dodajmy, że kolejna edycja Brewers Forum odbędzie się 26-30 maja 2024 we francuskim Lille.

