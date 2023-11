O problemach finansowych spółek Janusza Palikota mówi się od kilku miesięcy. Biznesmen zastawił już dom, a teraz na aukcję trafił jego słynny rolls-royce.

Rolls-royce Palikota na aukcji

Na stronie poleasingowe.pl pojawił się należący do Janusza Palikota rolls-royce ghost z 2018 r. Ustalenie właściciela nie jest trudne - samochód posiada charakterystyczną rejestrację: W7 BUH.

Ile kosztuje rolls-royce Palikota?

Egzemplarz rolls-royca należący do Palikota skrywa pod maską 571 KM, na liczniku mamy za to niemal 130 tys. km - to sporo jak na nieco ponad 3 lata użytkowania (pierwsza rejestracja miała miejsce 8 sierpnia 2020 roku). Obecnie auto jest wystawione na razie za nieco mniej niż 1 mln złotych.

