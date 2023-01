Kompania Piwowarska tak samo jak Grupa Żywiec zdecydowała się podnieść opłatę kaucyjną za butelki zwrotne po piwie z 50 gr do 1 zł. Wyższa kaucja będzie obowiązywać od początku lutego tego roku.

Decyzja o zmianie wysokości kaucji została podjęta z następujących powodów:

Obecna wartość kaucji nie pokrywa kosztu odtworzenia butelek niezwróconych przez konsumentów. Rosnące w ubiegłym roku koszty wytworzenia butelek zwrotnych, zwłaszcza koszty energii, przełożyły się na znaczny wzrost cen zakupów nowych butelek, zdecydowanie powyżej wartości obecnej kaucji - wyjaśniła Iwona Jacaszek-Pruś.

Zmiana wynika też z naszej troski o środowisko naturalne, co jest jednym z głównych elementów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Butelki zwrotne są najbardziej ekologicznym opakowaniem dla piwa. Mamy nadzieję, że zmiana wysokości kaucji zmobilizuje konsumentów do zwrotu butelek, co przyczyni się do wzrostu ich ponownego wykorzystania - dodała.