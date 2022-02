Ruszyła loteria marki Harnaś. Do wygrania ponad 4 miliony darmowych piw

Ruszyła ogólnopolska loteria marki Harnaś – w wybranych sklepach dostępne będzie promocyjne piwo Harnaś Jasne Pełne, z nagrodami ukrytymi pod kapslami i kluczykami od puszek. Loterię wspierać będzie również spot, w którym bohater pokazuje, jak „złapać” Harnasia.

Autor: AK

Data: 21-02-2022, 14:23

Carlsberg Polska promuje nową loterię piwa Harnaś/ fot. mat. prasowe

Z początkiem lutego wystartowała loteria podkapslowa marki Harnaś, w której do wygrania jest 4-pak lub piwo. Mechanizm jest prosty - wystarczy kupić piwo Harnaś Jasne Pełne w promocyjnej butelce lub puszce i zajrzeć pod kapsel albo kluczyk. Loteria obowiązuje w wybranych sklepach na terenie całego kraju i potrwa do końca lipca. Wspierać ją będzie kampania telewizyjna „Miliony piw do złapania”.

- Harnaś powraca z nagrodami. Po raz kolejny dzielimy się z konsumentami zarówno darmowymi piwami do wygrania w loterii, jak i kolejną częścią przygód naszego bohatera. Reklama nagrana jest w pięknych Tatrach. Nasz główny bohater pokaże widzom, jak najlepiej łapać Harnasia. Co to dokładnie oznacza? Zachęcamy do oglądania i wzięcia udziału w naszej aktywacji – mówi Antoni Wróbel, kierownik marki Harnaś.

Promocja podkapslowa trwać będzie do 31 lipca 2022 r. Regulamin i zasady dostępne są na stronie: https://piwoharnas.pl/. Reklama będzie emitowana w ogólnopolskiej telewizji i kanałach tematycznych.

Poza kampanią telewizyjną loterię Harnasia wspierać będą działania marki w digitalu, w tym w mediach społecznościowych, na platformach VOD i Youtube oraz materiały POS w punktach sprzedaży.