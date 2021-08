strefa premium

Rynek piwa w Polsce (analiza)

Otwarta gastronomia, piłkarskie Euro, imprezy plenerowe i gorące miesiące – patrząc na te czynniki można stwierdzić, że sprzedaż piwa latem tego roku diametralnie wzrosła, ale czy na pewno? Sprawdziliśmy, jak radzą sobie koncerny piwne i jak oceniają obecny sezon w branży.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 12-08-2021, 19:35

Lato to zdecydowanie sezon piwny. Czy gorące miesiące przyłożyły się na większą sprzedaż piwa? / fot. PTWP

Pogoda najlepszym sprzedawcą piwa

Lato to zdecydowanie sezon piwny. Gorące miesiące sprawiają, że konsumenci chętniej sięgają po różnego rodzaju piwa. Po zimnym maju, mieliśmy cieplejszy czerwiec, a później gorący lipiec i sierpień. Jak pogoda przełożyła się na sprzedaż piwa w tych miesiącach?

– Piwo to kategoria sezonowa i największą sprzedaż notuje latem. Pogoda odgrywa kluczową rolę. Mówi się, że jest najlepszym sprzedawcą napojów i piwa. Słoneczne i długie lato to często gwarancja osiągnięcia wyników sprzedaży. Z kolei pochmurna, zimna aura podczas letnich miesięcy i znacząco zmniejszona z tego powodu rotacja w sklepach, często jest nie do odrobienia w miesiącach jesiennych i zimowych – powiedziała Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

Euro nie pomogło browarom, gastronomia przeciwnie