Od 2020 roku obserwujemy zamknięcia małych rzemieślniczych browarów, a głosy w kuluarach wskazują, że w następnych miesiącach będą kolejne zamknięcia małych browarów - mówi Michał Sułkowski, autor bloga Kilka Słów o Piwie. Bloger w rozmowie z nami ocenił obecną sytuację na rynku piwa oraz odniósł się do tematu zamknięcia Browaru Leżajsk przez Grupę Żywiec.

Rynek piwa w Polsce kurczy się. Co jest tego przyczyną?

Jak ocenia Pan rynek piwa w Polsce?

Michał Sułkowski, autor bloga Kilka Słów o Piwie: Rynek piwa w Polsce kurczy się. Od 2019 roku spada produkcja i konsumpcja - z rekordowych 100 litrów na osobę w 2018 r., konsumpcja spadła do 92 litrów na osobę w 2021 r. - nie ma jeszcze danych za 2022, ale można spodziewać się kolejnych spadków. Dotyka to przede wszystkim największe, koncernowe browary, które posiadają największe udziały w tej branży.

Z czego to wynika?

Sytuacja rynkowa i ciąg wydarzeń w postaci pandemii oraz wojny w Ukrainie wpłynęły na przerwanie łańcuchów dostaw, ograniczenie dostępu do surowców i wzrostu ich cen oraz wzrostu cen sprzętu do wyposażenia browaru. Dodatkowo wzrosły ceny energii, koszty pracy i wzrost akcyzy. Inflacja wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich browarów w Polsce, powodując że konieczne stało się przeorganizowanie działalności. Od 2020 roku obserwujemy zamknięcia małych rzemieślniczych browarów jak np. Hopium, BeerBros, Profesja, Perun, Świebodzin, Piekarnia Piwa, Alternatywa czy Hoppy Lab. Głosy w kuluarach wskazują, że w następnych miesiącach będą kolejne zamknięcia małych browarów.

Równocześnie powstają nowe browary, jest to naturalny proces rynkowy, ale jednak wspomniana sytuacja społeczno-gospodarcza nie sprzyja prowadzeniu tej działalności. W pamięci należy mieć, że wiele browarów rzemieślniczych to na tyle małe przedsięwzięcia, że są w stanie sprzedać całą produkcję regionalnie i często wspomniane określenie piwo regionalne jest trafniejsze w odniesieniu do browarów rzemieślniczych.

A jak na tle całego sektora piwnego wypadają browary regionalne?

Na szeroką skalę piwo z browarów regionalnych to teraz de facto slogan, którym określane są piwa z browarów średniej wielkości, a jak wspomniałem jak najbardziej mianem piwa regionalnego można określać też produkty browarów rzemieślniczych, które dostępne są często lokalnie, w określonym regionie. Natomiast "piwa regionalne" rozumiane jako piwa ze średniej wielkości browarów można dostać praktycznie w całej Polsce i pozycjonują się one cenowo i skalą produkcji między piwami koncernowymi i rzemieślniczymi, i mając świadomość, że piwo w najbliższych latach będzie tylko droższe, ciężko im będzie konkurować ceną na półce, więc kluczowe wydaje się postawienie na jakość ich produktów i pracę nad zwiększeniem rozpoznawalności marki. W każdym razie wydaje się, że stoją aktualnie w lepszej pozycji niż największe browary, lecz tylko od nich zależy, jak to wykorzystają.

Grupa Żywiec zamyka Browar Leżajsk

Mówiąc o browarach regionalnych, Grupa Żywiec zdecydowała się zamknąć Browar Leżajsk, tłumacząc to nierentownością tego browaru. Jak Pan ocenia ten ruch?

Wspomniałem o kurczącym się rynku piwa w Polsce. Według danych GUS i Brewers of Europe w 2021 roku produkcja wyniosła 38 277 tys. hl piwa, z czego w Browarze Leżajsk wyprodukowano w tamtym roku 800 tys. hl piwa, czyli ponad 2% krajowej produkcji, a w szczytowych latach produkcja browaru przekraczała 2 mln hl. Dla porównania produkcja w największym rzemieślniczym browarze, czyli Browarze Pinta w 2021 roku wyniosła 25 tys. hl. W Leżajsku produkuje się rocznie więcej piwa niż we wszystkich polskich browarach rzemieślniczych.

Jeżeli faktycznie doszłoby do zamknięcia Browaru Leżajsk, to nie byłoby to pierwsze zamknięcie browaru w ramach powyższej Grupy. Zamykane były już m.in. browary w Warszawie, Bydgoszczy, Braniewie czy Gdańsku. Zagrożony zamknięciem był także Browar Zamkowy Cieszyn, ale na szczęście udało się go uratować i nadal funkcjonuje, ale to zupełnie inna sytuacja, bo cieszyński browar funkcjonuje od 1846 roku i jest żywą historią. Browar Leżajsk jest zdecydowanie młodszy, działa od 1978 roku. W międzyczasie zakupiony został Browar Namysłów wraz z Browarem Braniewo, który następnie został odsprzedany, więc nie dziwi, że browary najmniej efektywne, dające najmniejsze możliwości rozwoju będą reorganizowane, sprzedawane lub zamykane.

Region walczy o przetrwanie Browaru Leżajsk, jak ocenia Pan tę inicjatywę przejęcia browaru przez lokalne społeczeństwo i gminę?

Osobiście mam neutralny stosunek do marki Leżajsk, z perspektywy konsumenckiej, nie jest to produkt, który należy do moich wyborów. Równocześnie jak najbardziej rozumiem emocje towarzyszące lokalnej społeczności, to duży pracodawca w regionie. Dzięki jego obecności, lokalnie tworzone są kolejne miejsca pracy i strata takiego podmiotu byłaby gospodarczym ciosem dla powiatu, a może nawet i województwa. Jest to także marka budująca rozpoznawalność regionu. Jeśli faktycznie doszłoby do zamknięcia browaru i marka pozostałaby na rynku, ale piwo produkowane byłaby w browarze w innym województwie to myślę, że to również odbiłoby się negatywnie na jego sprzedaży i wizerunku marki. Trzymam kciuki, by sytuacja rozstrzygnęła się pozytywnie dla lokalnej społeczności, bo to ona w tym momencie jest kluczowa. Może się okazać, że zmiana właścicielska lub modyfikacja profilu działalności wyjdzie na dobrze dla zakładu.

Dziękuję za rozmowę.

