Sprzedaż piwa pozostała stabilna rok do roku, ale w sezonie od kwietnia do sierpnia spadła o ok. 2,5% – powiedziała Iwona Jacaszek-Pruś. Dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej w rozmowie z nami oceniła sezon piwny 2022.

Jaki był sezon piwny 2022?

Jak Kompania Piwowarska ocenia tegoroczny sezon piwny?

To był trudny sezon. Według Kantar Polska przez całe lato nastroje konsumentów były gorsze nawet od tych w najtrudniejszych chwilach Covid-19. Przyczyniły się do tego dwa czynniki: społeczny – wojna w Ukrainie i ekonomiczny, na który złożyły się przede wszystkim rosnąca inflacja, podwyżki stóp procentowych, cen za energię i gaz. Wysokie wzrosty kosztów surowców, produkcji i dystrybucji połączone z 10% wzrostem podatku akcyzowego miały z kolei wpływ na wzrost cen na rynku piwa. To wszystko miało wpływ na sezon piwny.

Piwa bezalkoholowe i smakowe na plusie. Gorzej piwa premium

Czy coś szczególnie Państwa zaskoczyło w tym czasie pozytywnie lub negatywnie?

Wg własnych danych Kompanii Piwowarskiej w dłuższym okresie, tj. 12-miesięczym, sprzedaż piwa pozostała stabilna rok do roku, ale w sezonie od kwietnia do sierpnia spadła o ok. 2,5%. Utrzymały się trendy w segmentach piw. Nadal rosną, choć nieco wolniej, piwa bezalkoholowe – wolumenowo jest to blisko 6% rok do roku, piwa smakowe – blisko 5% wzrostu oraz specjalności – ponad 3% wzrostu. Rozwijają się też lagery premium, przede wszystkim marki międzynarodowe, które zanotowały blisko 7% wzrost. Cieszy nas bardzo dobry wynik specjalności – Kompania Piwowarska odnotowała dwukrotnie wyższy wzrost niż średni w rynku.

Zjawiskiem negatywnym, ale zrozumiałym, biorąc pod uwagę wspomniany wcześniej kontekst społeczno-ekonomiczny, jest jednak spowolnienie rozwoju segmentów premium. Część konsumentów ograniczyła ich spożycie lub szukała tańszych alternatyw. Spore było zainteresowanie ofertami promocyjnymi, w ramach, których można kupić ulubione marki piw w niższych cenach.

Piwa zagraniczne coraz bardziej popularne w Polsce

Wymieniliśmy poszczególne sektory piw. Które z nich sprzedawały się najlepiej, a której najsłabiej?

Największą część rynku piwnego nadal stanowią lagery, blisko 90%. Wśród nich widać rozwój segmentów: mainstream: 2,5% wzrostu na wolumenie rok do roku i premium 2,2% wzrostu. Spadek odnotował segment economy – na poziomie -4,2% rok do roku, który w obecnej sytuacji ekonomicznej może jednak odbić. Dobre wyniki uzyskały marki zagraniczne. Wynika to z zaciekawienia konsumentów tym segmentem piw, zapewne dzięki ich dostępności w sieciach dyskontowych.

Swój udział w rynku piwa sukcesywnie zwiększają piwa bezalkoholowe, szczególnie smakowe, które stanowią blisko 5% wolumenowo i 6% wartościowo. Kompania Piwowarska jest numerem jeden w branży w tym segmencie, oferując 4 marki piwa bez alkoholu i ich warianty: Lech Free 0,0% w wersji lager, w 6 smakach i dwóch wariantach: Lech Free 0,0% Chmiele Cytrusowe, Lech Free Active, Tyskie 0,0%, Książęce 0,0% oraz Hardmade 0,0% w 2 wersjach smakowych: Rhubarb Crush i Strawberry Crush.

Rozwijają się też smakowe piwa alkoholowe – wolumenowo stanowią 5% segmentu piwnego. Piwne specjalności, czyli piwa typu IPA, pszeniczne, ciemne, też rosną, pomimo że w czasie pandemii odnotowały spowolnienie - w całej kategorii stanowią 2,6% wolumenowo, ale ponad 4% wartościowo.

Jakie są plany Kompanii Piwowarskiej na najbliższe miesiące?

Kompania Piwowarska nie zmienia swojej strategii: nadal będziemy mocno inwestować w segmenty piw bezalkoholowych, smakowych i lagerów premium, w tym wspierając międzynarodowe marki takie jak – Kozel, Pilsner Urquell czy Peroni. Jednocześnie wśród naszych priorytetowych marek na pewno będą: Żubr i Tyskie, które są markami nr 1 i nr 2 na polskim rynku piwa.

