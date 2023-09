Sezon piwny 2023 był pełen zaskoczeń i wyzwań. Mimo to, sezon możemy uznać za udany - powiedział nam Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber.

Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber, w rozmowie z nami podsumował tegoroczny sezon piwny. / fot. Kuba

Browar Amber podsumowuje tegoroczny sezon piwny

Jak Browar Amber ocenia sezony piwny 2023?

Sezon piwny 2023 był pełen zaskoczeń i wyzwań. Sprzedaży nie pomaga dekoniunktura na rynku piwa i sytuacja związana z wahaniami kosztów surowców oraz kosztów pracy. Mimo to, sezon możemy uznać za udany.

Które piwa w oferty Browaru Amber sprzedawały się najlepiej tego lata?

Zdecydowanie bronią się na rynku nasze klasyki takie jak: Piwo Żywe, Johannes, Pszeniczniak czy Koźlak. To od lat główny filar naszej oferty zarówno regionalnej jak i ogólnopolskiej.

Dbamy również o to, aby co roku, zarówno na sezon letni jak i jesienno-zimowy, przygotowywać premiery zupełnie nowych piw, jak również wracać regularnie do naszych piw sezonowych. To właśnie w kategorii piw sezonowych i letnich zanotowaliśmy w tym roku dwucyfrowy wzrost. Klienci doceniają naszą konsekwencję w działaniu. Pewnego rodzaju rytuałem stały się już nasze letnie premiery, które wyczekiwane są przez liczną grupę miłośników naszych piw.

Drugą kategorią, w której zanotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty są piwa bezalkoholowe. Dołączyliśmy do naszej oferty kolejne pozycje w tej kategorii i wszystkie one zaskoczyły nas bardzo pozytywnie.

Pogoda najlepszym sprzedawcą piwa

Powiedziałeś o tym, że wprowadzone przez browar piwa bezalkoholowe zaskoczyły Was bardzo pozytywnie. Co jeszcze zapisałbyś na plus, a co na minus w tegorocznym sezonie piwnym?

W tegorocznym sezonie piwnym zdecydowanie na plus zaskakuje nas pogoda, o której mówi się, że jest najlepszym sprzedawcą piwa. Wydłużające się lato, mamy nadzieję, że pomoże całej branży piwnej, która zmaga się z licznymi wyzwaniami.

Zaskoczeń na minus było zdecydowanie mniej, staraliśmy się przygotować na trudne warunki działalności i przewidzieć możliwe problemy.

Jakie są plany browaru na miesiące jesienno–zimowe?

W kategorii mniejszych, niezależnych browarów jesień i zima to bardzo ciekawy czas. Czas premier piwnych, nowych pomysłów, festiwali piwnych i spotkań branżowych. Przygotowaliśmy kilka ciekawych premier, które już leżakują i lada moment będą trafiać na sklepowe półki. Jesień to też czas idealny na degustacje koźlaków, z których browar Amber jest znany. Przygotowaliśmy dosyć ciekawą propozycję właśnie dla miłośników tego stylu.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl