Przed nami sezon piwny 2023. O przygotowaniach do sezonu, nowościach piwnych, będących odpowiedzią na obecne trendy na rynku mówi nam Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec S.A.

Grupa Żywiec w tym sezonie stawia w głównej mierze na piwa smakowe i bezalkoholowe. / fot. materiały prasowe

Przed nami sezon piwny 2023. Jak wyglądają przygotowania Grupy Żywiec do sezonu?

Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec S.A.: Grupa Żywiec stawia na kreatywność. Szczególnie w 2023 roku chcemy zainspirować konsumentów do tego, aby po trudnym czasie pandemii znów naprawdę cieszyli się z bycia razem. Chcemy, żeby wyjście na piwo znów wywoływało radość i pozytywne emocje. Taki cel stoi zarówno za naszą tegoroczną ofertą produktową jak i aktywacjami marketingowymi. Odzwierciedla to nowa komunikacja marki Żywiec i hasło „Cho na Ż”. W tym roku odważnie kreujemy nowe trendy i kategorie w piwie, zachęcając konsumentów do odkrywania zaskakujących smaków oraz nowych okazji, które do tej pory z piwem się nie kojarzyły.

Grupa Żywiec stawia na piwa bezalkoholowe i smakowe

Ile nowych piw pojawi się w ofercie wszystkich marek należących do Grupy Żywiec?

Na rynku pojawi się aż kilkanaście nowości. Wpisują się one w trendy aktywnego, świadomego i zdrowszego stylu życia, ale także przełamywania barier i wychodzenia poza ramy. Wierzymy, że Polacy na nowo odkryją piwo w wielu jego obliczach, dzięki którym każdy znajdzie coś dla siebie i które prawdziwie zbliża ludzi.

Sezon 2023 zaczęliśmy od unowocześnienia identyfikacji wizualnej naszej flagowej marki oraz uspójnienia pomiędzy poszczególnymi wariantami, by wyraźniej wyróżniać się na tle konkurencji. Głównym elementem nowych etykiet dla wszystkich żywieckich piw jest krakowska tańcząca para, która nieodmiennie kojarzy się z tym piwem oraz odświeżony, czerwony logotyp ŻYWIEC. Marka Żywiec zyskuje bardziej wyrazisty charakter oraz większy dynamizm, a idea czerpania radości z Życia jest odzwierciedlona właśnie w krakowskiej parze, która dominuje na etykiecie.

Ten sezon to także nowa odsłona Żywca Jasnego Lekkiego, który ma w tym roku dla konsumentów dwie ważne nowości. Po pierwsze do sprzedaży trafiają aż 4 bezalkoholowe warianty, a dodatkowo dotychczasowe przezroczyste opakowania zmieniliśmy na zielone butelki zwrotne z papierowymi etykietami, bo tak jest lepiej dla naszej planety.

Nowe warianty Żywca to nuty smakowe orzeszków koli, imbiru czy jagód akai. Nowe piwa w rodzinie Żywca Jasnego Lekkiego to także ukłon w stronę miłośników sportu i zdrowego stylu życia. Niezależnie od powodów teraz można sięgnąć po Żywiec Lemonż z nutą Cola 0,0%, Żywiec Grejpfruż z nutą Acai 0,0%, Żywiec Tropikaż z nutą Imbiru 0,0% a w sieci sklepów Żabka dodatkowo po Żywiec Pomelonż z Cytrusami 0,0%. W promocji nowości pomaga nam nasz nowy Specjalista ds. Ż czyli Jakub z Ciechanowa szczerzej znany jako Quebonafide.

Jakie jeszcze nowości przygotował Żywiec na ten sezon?

W tym sezonie Grupa Żywiec kreuje trendy w piwach bezalkoholowych także z marką Warka. Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek Warkę Energy, czyli połączenie piwa 0.0.%, owocowej lemoniady, naturalnej kofeiny z dodatkiem wyciągu z guarany i żeń-szenia oraz witamin z grupy B. Nowa Warka 0,0% Energy dostępna jest w puszkach 500 ml w dwóch smakach: orzeźwiającym Mango i Cytrusy oraz egzotycznym Ananas i Marakuja.

Udało nam się także połączyć smaki piwa i kawy. Tak powstała nowa Warka 0,0% Ice Coffee – bezalkoholowe piwo o smaku mrożonej kawy! W sklepach dostępne są na start dwa warianty – waniliowy oraz czekoladowy.

Pogoda najlepszym sprzedawcą piwa

Powiedzieliśmy o Żywcu i Warce, a jak wygląda budowanie oferty w innych markach?

Nasza najbardziej imprezowa marka Desperados stawia na piwa inspirowane popularnymi latynoskimi drinkami. W kwietniu na sklepowe półki trafi Desperados Piña Colada Crush. To produkt z nutą rumu oraz smakiem kokosa i ananasa. Kolejną „latynoską” nowością jest Desperados Papaya Smash, czyli kompozycja egzotycznej papai z wyrazistym smakiem alkoholu cachaça. Oba piwa dostępne będą wyłącznie w sieci sklepów Żabka.

Od kwietnia w sieci sklepów Biedronka pojawi się natomiast Desperados Cuba Libre. Dodatkowo już od marca Desperados Melon Cooler poszerzył swoją dystrybucję i pojawił się w ofercie sklepów w całej Polsce. To aromatyzowane ginem piwo ma smak i zapach soczystego, orzeźwiającego melona.

Marka poszerza także swoje bezalkoholowe portfolio. Od kwietnia w sklepach sieci Żabka dostępne będą dwa nowe warianty 0.0.%. Pierwszy z nich – Desperados After Party 0.0% Mango & Chili oraz drugi smak – Desperados After Party 0.0% Cactus & Lime.

Jaki będzie według Ciebie tegoroczny sezon piwny?

Jak zawsze to jaki będzie sezon piwny, będzie w dużej mierze zależało od pogody. Słonce i ciepło to zawsze najlepsi sprzedawcy. Lato 2023 to trasa Męskiego Grania. Ogłosiliśmy już daty i miasta, które w tym sezonie odwiedzi trasa koncertowa kultowego Męskiego Grania. Niebawem będziemy zdradzać kolejne szczegóły wydarzenia.

Dziękuję za rozmowę.

