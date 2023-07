Jaka przyszłość czeka Browar w Leżajsku? Choć wciąż nie wiadomo kto i czy ktokolwiek odkupi od Grupy Żywiec ten zakład, produkcja w podkarpackim browarze wciąż trwa, mimo pierwotnych zapowiedzi właściciela. Skomplikowała się za to sytuacja jednego z potencjalnych nabywców.

Jaka przyszłość czeka Browar w Leżajsku? fot. pexels/Hana Mara

Choć Grupa Żywiec deklarowała wygaszenie produkcji w Browarze Leżajsk do końca czerwca, zakład wciąż działa - na chwilę obecną co najmniej do końca sierpnia;

Zainteresowane zakupem browaru są co najmniej 2 podmioty - negocjacje objęte są tajemnicą;

Czy problemy z płynnością spółki Janusza Palikota przechylą szalę na korzyść lokalnej gminy, która chce odkupić browar od Grupy Żywiec?

Czy Browar Leżajsk jeszcze działa?

O Browarze Leżajsk cała Polska przypomniała sobie na początku lutego 2023 roku. Wówczas Grupa Żywiec, do której należy zakład, ogłosiła, że zakończy produkcję w tym miejscu do czerwca 2023 roku. Pisaliśmy o tym na gorąco w tekście: To już koniec Browaru Leżajsk. "Decyzja po dogłębnej analizie"

Marka Leżajsk miała pozostać w portfolio firmy, a jej produkcję planowano kontynuować w innych browarach należących do Grupy.

- Grupa Żywiec dostrzega potencjał wzrostu wartości rynku w Polsce i jest zdeterminowana by osiągnąć pozycję wiodącej firmy piwowarskiej. W ciągu kolejnych 3 lat firma planuje zainwestować około 200 mln zł rocznie w browarach w Żywcu, Elblągu, Warce i Namysłowie, aby zbudować nowoczesny, zaawansowany technologicznie i elastyczny łańcuch dostaw. Inwestycje te będą wspierać transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju - informowała wówczas spółka.

Grupa Żywiec zmienia zdanie w sprawie Leżajska

Dlaczego zatem pod koniec lipca browar w Leżajsku dalej działa? Jak można przeczytać w mediach, funkcjonowanie zakładu zostało przedłużone - co najmniej - do końca sierpnia.

- Zakończenie produkcji w browarze zostało przesunięte w czasie by umożliwić rzetelną analizę ofert ewentualnego zakupu naszych aktywów w Leżajsku - poinformowała TVN24 Biznes Magdalena Brzezińska, rzeczniczka prasowa Grupy Żywiec.

Kto chce kupić Browar w Leżajsku?

Jak informowaliśmy już w marcu, chęć zakupu Browaru Leżajsk zgłosiły dwa podmioty: Manufaktura Piwa, Wódki i Wina Janusza Palikota oraz Gmina Leżajsk z partnerem spoza branży piwowarskiej.

Zamiary spółki Janusza Palikota, która już w kwietniu podpisała umowę o zachowaniu poufności z Grupą Żywiec, stanęły pod znakiem zapytania po głośnych w ostatnich tygodniach doniesieniach o problemach z płynnością w spółce znanego biznesmena.

Czy Palikota stać dziś na Browar Leżajsk?

Jak podaje Newsweek, biznes Janusza Palikota boryka się z coraz większymi problemami finansowymi, a inwestorzy są coraz bardziej niespokojni.

Od wiosny Palikot nie wypłaca należnych odsetek osobom, które zdecydowały się zainwestować w jego biznes. Niektórzy z drobnych wierzycieli wypowiedzieli już spółce umowy i domagają się wykupienia obligacji. Wiele wskazuje, że również dni Janusza Palikota jako prezesa Manufaktury Piwa, Wódki i Wina są już policzone.

Sytuacji nie poprawia także wniosek wiceministra finansów, który zlecił Krajowej Administracji Skarbowej kontrolę rozliczeń podatkowych w przedsięwzięciach związanych z Januszem Palikotem:

Kłopoty Palikota pomogą Gminie Leżajsk przejąć Browar?

Wydawać by się mogło, że kłopoty spółki Janusza Palikota sprawią, że wyżej będą stać akcje Gminy Leżajsk. Przypomnijmy, że oba podmioty, aby przystąpić do rozmów z Grupą Żywiec, musiały podpisać umowę o zachowaniu poufności, która obejmuje m.in. zakaz wypowiadania się w mediach w tej sprawie.

- W związku z podpisana umową o zachowaniu poufności nie możemy przekazywać żadnych informacji na temat Browaru w Leżajsku - poinformowała nas w połowie lipca Justyna Komorek, specjalistka ds. PR i komunikacji w Browarze Tenczynek.

Grupa Żywiec nie spodziewała się ofert na zakup Browaru Leżajsk

Jak mówił pod koniec kwietnia w rozmowie z Portalem Spożywczym Simon Amor, prezes Grupy Żywiec, rozmowy z podmiotami zainteresowanymi zakupem Leżajska miały potrwać do połowy lata.

Jak przyznał prezes Grupy Żywiec, patrząc na obecną sytuację na rynku, Grupa nie spodziewała się tego, że będą chętni na zakup browaru w Leżajsku.

- Ogłaszając naszą decyzję o zamknięciu, nie spodziewaliśmy, że pojawi się takie zainteresowanie, które będzie umożliwiało rzeczywiście komercyjne propozycje, ponieważ skoro my mamy nadwyżki mocy produkcyjnych, a rynek spada, to tych nadwyżek mocy jest po prostu więcej. W związku z tym nie braliśmy pod uwagę takiej ewentualności, że ktoś nam złoży realną wiarygodną propozycję na zakup browaru. Obecnie jesteśmy w innym miejscu, bo różne wstępne deklaracje związane z zakupem browaru są i teraz musimy poświęcić na to czas, żeby te propozycje przejrzeć. Grupa Żywiec nie wyklucza żadnego zakresu sprzedaży, w tym browaru, jeśli pojawi się wiarygodna i komercyjnie uzasadniona oferta – stwierdził prezes.

