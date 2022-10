Niemiecka Grupa Radeberger ogłosiła zakończenie produkcji piwa w zakładzie we Frankfurcie nad Menem. Jako uzasadnienie decyzji spółka podaje m.in. duży wzrost kosztów jako efekt wojny w Ukrainie.

Niemiecka Grupa Radeberger zamyka jeden z 13 zakładów ze względu na wzrost kosztów. fot. PAP/DPA

Słynny niemiecki browar wstrzymuje produkcję

Grupa Radeberger poinformowała o konieczności zamknięcia zakładu produkcyjnego we Frankfurcie nad Menem - informuje serwis ruhr24.de.

Ostatnie piwo we frankfurckim zakładzie produkcyjnym ma zjechać z taśmy w październiku 2023 roku. Wtedy też wtedy produkcja piwa zostanie tam ostatecznie wstrzymana.

Radeberger zamyka browar przez wzrost kosztów

Fani piw z portfolio Radebergera, a więc m.in. Dortmunder Kronen, Allgäuer Büble, Kölsch, Binding czy Schöffehofer mogą jednak spać spokojnie. Ich produkcja zostanie przeniesiona do pozostałych 13 zakładów grupy. Nie wiadomo jednak co stanie się ze 150 pracownikami browaru. Producent zapewnia, że wciąż "szuka rozwiązania" tej kwestii.

Przedstawiciele Radebergera potwierdzają, że zamknięcie zakładu wynika wprost ze wzrostu kosztów w związku z wojną w Ukrainie, ale także nadwyżkami mocy produkcyjnych na niemieckim rynku piwa.

- Nawet wzrost cen piwa, który został przeniesiony na konsumentów dwukrotnie w 2022 roku, już nie wystarcza - powiedział 'Lebensmittel Zeitung' szef Radebergera, Guido Mockel.

Rynek piwa w Niemczech pod presją kosztów

Niemiecki przemysł piwowarski, podobnie jak i polski, znalazł się pod dużą presją kosztową ze względu na wzrost cen surowców do produkcji oraz braki w dostępie do CO2.

Holger Eichele, dyrektor generalny Niemieckiego Stowarzyszenia Piwowarów, wskazuje w rozmowie z "Bild", że prawie wszystkie surowce, które są niezbędne dla przemysłu piwowarskiego, podlegają ogromnym podwyżkom cen.

Branża ostrzega, że do końca roku ceny piwa w Niemczech mogą wzrosnąć nawet o 30 proc.

Browar Radeberger - ulubione piwo Putina

Browar Radeberger został założony w Radebergu niedaleko Drezna w 1872 roku. Od 2004 r. właścicielem spółki jest Grupa Oetker. Dziś Grupa Radeberger to największy producent piwa w Niemczech. Produkty firmy eksportowane są do 50 krajów świata. Grupa posiada także własną sieć ok. 500 sklepów stacjonarnych i zatrudnia 5 tys. pracowników.

Co ciekawe, jak podaje niemiecka Wikipedia, Radeberger Pilsner to ulubione piwo...Władimira Putina. Rosyjski prezydent zasmakował w nim podobno już w latach 80. gdy przez kilka lat pracował w rezydenturze KGB w Dreźnie. Putin podobno wciąż chętnie raczy się Radebergerem podczas swoich podróży do Unii Europejskiej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl