Solidarność zaangażowała się w obronę Browaru Leżajsk, który chce zamknąć Grupa Żywiec. W akcie protestu wobec tej decyzji wszystkie zakłady grupy zostały oflagowane, a związkowcy ostrzegają, że użyją wszelkich dostępnych środków w obronie swoich miejsc pracy.

Solidarność interweniuje w sprawie Leżajska. fot. unsplash

Solidarność interweniuje w sprawie Leżajska

Rada Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność 20 lutego wystosowała pismo do zarządu Grupy Żywiec, w którym wyraża "ogromne zaniepokojenie" wobec decyzji dotyczącej likwidacji Browaru Leżajsk.

- W wyniku likwidacji Browaru Leżajsk pracę straci ponad 100 osób bezpośrednio zatrudnionych, a biorąc pod uwagę firmy powiązane z tym zakładem i ich rodziny, zamknięcie browaru dotknie ponad 1200 osób. Nastąpi gwałtowny wzrost bezrobocia w tym regionie. Wobec takich zamiarów wyrażamy kategoryczny sprzeciw - czytamy w treści listu.

Solidarność: Leżajsk funkcjonuje dobrze

RSPS NSZZ Solidarność podnosi, że według informacji związkowców "browar funkcjonuje dobrze, a w sezonie letnim nawet bardzo dobrze", ponieważ pracownicy pracują również w sobotę i niedzielę.

O podawanych przez Grupę Żywiec argumentach za zamknięciem browaru pisaliśmy m.in. w tekście: Co problemy Leżajska mówią o kondycji branży piwnej? To m.in. konieczność adaptacji do zmian na rynku piwa oraz rosnące koszty produkcji obciążenia fiskalne dla branży piwnej.

Związkowcy liczą jednak, że Grupa Żywiec "jeszcze raz przemyśli temat" i wycofa się z decyzji o likwidacji Browaru w Leżajsku. W przeciwnym razie spożywcza Solidarność zapowiada "stosowne działania statutowe adekwatne do aktualnej sytuacji".

Związkowcy z Żywca bronią Leżajska

Już 22 lutego, czyli dwa dni po wysłaniu powyższego pisma, związkowcy przystąpili do działania.

Związki zawodowe działające w Grupie Żywiec, w tym Organizacja Międzyzakładowa „Solidarności” podjęły akcję protestacyjną. Związkowcy podkreślają, że "nie ma istotnych przesłanek ekonomicznych, aby likwidować browar z wieloletnią tradycją, a jednocześnie jeden z największych zakładów pracy w województwie podkarpackim."

Na razie akcja związkowców ma charakter oflagowania wszystkich zakładów wchodzących w skład Grupy Żywiec, ale protestujący nie wykluczają innych form działania.

„Użyjemy wszystkich dostępnych nam środków w obronie naszych miejsc pracy – mówią związkowcy z „Solidarności” – Oczekujemy poważnego traktowania przez pracodawcę, zachowania odpowiednich procedur konsultacyjno-informacyjnych. W tej firmie browary były już zamykane, ale zawsze przeprowadzano te procesy w sposób cywilizowany, w ramach dialogu społecznego, a nie na podstawie arbitralnych zarządzeń decydentów. Na to nie ma zgody!”

21 lutego pod zakładem w Leżajsku odbyła się pikieta w obronie browaru, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób.

