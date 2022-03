Spada sprzedaż lagera. Czy wkrótce straci pozycję lidera na rynku piw?

Rynek piwa notuje najgorsze wyniki od 10 lat. Jednym z segmentów, którego sprzedaż regularnie spada z roku na rok jest lager alkoholowy. Czy wkrótce ten segment piwny może utracić pozycję lidera na rynku?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 30-03-2022, 13:24

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie, ocenił obecną sytuację na rynku piw. / fot.PTWP

Jak wynika z analiz Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego oraz firmy NielsenIQ, branża piwowarska notuje najgorsze wyniki od 10 lat.

– Branża piwowarska doświadczyła trzech mocnych ciosów. Pierwszym z nich była pandemia, zamknięcie gastronomii, brak imprez i turystyki, a także przesuniecie w handlu z małych sklepów do dużych. Kupujemy rzadziej a więcej. Ubytek obrotu w małym handlu przyczynił się do skurczenia rynku piwa – powiedział Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

– Drugim ciosem była inflacja, która była bez precedensu w porównaniu do lat poprzednich. Wzrosły ceny surowców, kosztów pracy przełożyły się na wzrost cen piwa, a im wyższa cena, tym mniejszy popyt. Trzecim ciosem była podwyżka akcyzy w 2022 roku i kolejne podwyżki zaplanowane na następne lata. Zatem do inflacji, która już była wysoka, dołożono jeszcze dodatkowy cios, jakim jest podwyżka akcyzy i jak pokazują dane sprzedażowe, rynek piwa skurczył się na tyle, że budżet państwa nie otrzymał tyle środków, ile dostałby, gdyby rynek nie spadał. Mamy zatem obopólne straty – wyliczył.

Słabnie pozycja lagerów na rynku

Jedną z kategorii piw, które odnotowują spadek kolejny rok z rządu, są lagery.

– Lager alkoholowy to wciąż 80 proc. rynku, chociaż co roku obserwujemy spadki. Cały rynek piw kurczy się, a co za tym idzie również poszczególnych segmentów. Spadek lagerów to także wynik rozszerzenia portfolio piwnego przez browary. Kiedyś były głównie lagery, a teraz mamy specjalności piwne jak Ipy, Apy, portery, piwa pszeniczne. Do tego dochodzą piwa smakowe i bezalkoholowe, które mają również dużą grupę zwolenników. Część miłośników piwa ma większy wybór i stawia na inne rodzaje niż lagery – tłumaczył Bartłomiej Morzycki.

Czy kolejne spadki sprzedaży lagerów spowodują utratę pozycji lidera na rynku?

– Rozszerzenie portfolio przez browary spowodowało, że lager został zepchnięty, ale ciągle pozostaje najważniejszą i dominującą kategorią, ale już nie tak mocną jak jeszcze kilka lat temu. Co istotne wśród lagerów tracą piwa mocne, o wyższej zawartości alkoholu, to jest ten spadek największy pośród wszystkich lagerów – ocenił.

– Natomiast lager to jest taka część rynku, która nie spadnie do jakiegoś mniejszościowego udziału, bo jednak to jest piwo, które dla większości konsumentów jest postrzegane jako tego typu produkt, że takie ma być piwo, więc tutaj mówimy o pewnych przesunięciach w kategoriach, ale dramatycznej zmiany raczej tutaj nie będzie – dodał.

Prognozy na sezon piwny 2022

Zdaniem Bartłomieja Morzyckiego to pogoda sprzedaje piwo i decyduje o tym, kiedy rozpocznie się sezon piwny w tym roku i ile potrwa.

– Mam nadzieję, że sezon piwny w tym roku zacznie się tak, jak powinien, czyli na przełomie kwietnia i maja. Liczymy na lepszą pogodę niż w poprzednich latach. Ograniczenia pandemiczne są znoszone. W praktyce ten sezon może być nieograniczony obostrzeniami pandemicznymi. To są na pewno te zjawiska, które należy zapisać na plus – powiedział dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie.

– Natomiast prawdopodobnie rynek będzie dalej obciążony wzrostem cen, bo inflacja jeszcze bardziej się nasiliła i wzrost kosztów produkcji jest coraz większy, a co gorsza, wciąż mamy do czynienia z destabilizacją rynku i nagłymi zmianami takich kosztów jak ceny prądu czy paliw. Jest dużo ryzyk i wyzwań przed branżą i trudno prorokować, kiedy nastąpi stabilizacja rynku, a wszyscy bardzo chcielibyśmy tego i oczekujemy na poprawę – podsumował.

