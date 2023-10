Coraz gorzej wygląda sprzedaż piwa w sklepach małoformatowych. Jak wynika z badania firmy CMR, małe sklepy notują regularne spadki sprzedaży piwa rok do roku, a i samych sklepów o powierzchni do 300m2 jest na rynku z roku na rok mniej.

Spada sprzedaż piwa w małych sklepach. / fot. Kuba

Sprzedaż piwa w sklepach małoformatowych

Według analizy firmy CMR w 2022 roku sprzedaż piwa w sklepach małoformatowych była stabilna pod kątem ilościowym i rosła wartościowo z uwagi na wyższe ceny. Natomiast w 2023 roku nastąpił bardzo istotny spadek sprzedaży wolumenowej, na co może mieć wpływ kilka czynników takich jak wzrosty cen, pogoda czy zmiana asortymentu.

Zdaniem ekspertów negatywna dynamika wolumenu sprzedaży jest napędzana przez spadek częstotliwości zakupu, czyli liczby transakcji per sklep. Jednocześnie poszerzenie asortymentu nie ma tak dużego znaczenia jak w latach poprzednich. Wartość sprzedaży rok do roku wzrosła o ponad 6% z uwagi na wyższą cenę o około 17%.

Piwo jest czołową kategorią alkoholową, w której lubuje się niejeden Polak. Zamiłowanie do tego chmielowego trunku ma swoje odzwierciedlenie w sprzedaży, bowiem kategoria odpowiada za znaczną część obrotów. W przeciętnym sklepie małoformatowym co piąty klient sięga po piwo, generując około 12% wartości sprzedaży. Jednakże waga kategorii w sprzedaży cechuje się tendencją spadkową – mówi Joanna Stankiewicz, Advanced Analytics Manager w firmie CRM. Jednym z istotnych czynników decydujących o spadku sprzedaży piwa w roku 2023 w stosunku do poprzedniego jest gorsza pogoda. Zdecydowana większość weekendów sezonu letniego cechowała się niższą temperaturą bądź większymi opadami, co przyczyniło się do niższych wyników. W szczególności czerwiec oraz sierpień cechowały się zimniejszą pogodą niż w roku 2022 – dodaje.

Podwyżki cen piwa odbijają się negatywnie na sprzedaży

Ceny piwa rosną z roku na rok z uwagi na podwyżki akcyzy oraz wysoką inflację. W tym roku najtańsze marki piwa kosztują około 3 zł za butelkę, a piwa smakowe przeważnie dostępne są w cenach powyżej 6 zł. Stanowi to przekroczenie istotnego punktu psychologicznego, co może mieć negatywny wpływ na sprzedaż.

W przypadku alkoholi mamy do czynienia nie tylko z wpływem ogólnie pojętej inflacji, ale także z corocznymi podwyżkami akcyzy (9,90 zł w 2023 roku vs 7,79 w 2019). W roku 2023 względem zeszłego roku litr piwa jest średnio droższy o około 17%, a względem roku 2021 o około 26%. Obecnie w wielu sklepach nawet za najtańszego lagera musimy zapłacić ponad 3 zł, a w przypadku piwa smakowego często napotkamy cenę powyżej 6 zł. Warto również pamiętać o wzroście kaucji dla wielu marek z 50 groszy na 1 złotówkę, przez co klient kupujący piwo w butelce zwrotnej musi przewidzieć dodatkowe 1,50 zł na kaucję – wyjaśnia ekspertka.

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że to nie piwo rośnie cenowo najbardziej, a przede wszystkim podstawowe produkty żywnościowe jak np. cukier czy mleko, które podrożały w ciągu ostatnich dwóch lat o 50-100%.

Wyższa cena podstawowych artykułów spożywczych ogranicza cały budżet gospodarstwa domowego, co może wpływać negatywnie na sprzedaż produktów dodatkowych czy też przyjemnościowych, do których możemy zaliczyć piwo – tłumaczy Joanna Stankiewicz Niebagatelne znaczenie ma również fakt, iż przypuszczalnie rynek piwa jest już nasycony w obrębie segmentów, które do tej pory napędzały wzrosty kategorii. Wcześniej coraz większą część sprzedaży stanowiły warianty droższe, piwa bezalkoholowe czy specjalności, a na półkach sklepowych cały czas pojawiały się innowacje, po które Polacy chętnie sięgali. Niestety jednak od roku 2022 udział droższych segmentów w sprzedaży piwa jest stabilny bądź nawet notuje delikatny spadek, a nowości nie napędzają już popytu tak wyraźnie jak wcześniej. Cała kategoria w styczniu-sierpniu 2023 odnotowała około 7% wzrost sprzedaży wartościowej w sklepach małoformatowych do 300m2 względem zeszłego roku i około 9% spadek sprzedanych litrów – dodaje.

Spadki sprzedaży piwa w małych sklepach zaniepokoiły branżę piwowarską.

Jeśli chodzi o kondycję małych sklepów, to jest to również powód do niepokoju, gdyż dotychczas ok. 2/3 całego wolumenu piwa sprzedawano właśnie poprzez handel małopowierzchniowy. Tymczasem ten format handlu obecnie najszybciej się kurczy, co roku ubywa sklepów, co nie pozostaje bez znaczenia dla rynku piwa – ocenia Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl