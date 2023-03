Spada spożycie piwa w Polsce, odnotowując najgorsze wyniki od 2010 roku. Jedną z przyczyn takiego stanu są rosnące ceny piwa, które w tym roku na pewno jeszcze podskoczą. Jak to wpłynie na rynek piwa w Polsce?

Polacy piją coraz mniej piwa. / fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Polacy piją coraz mniej piwa

Według analiz firmy NielsenIQ w 2021 roku rynek piwa w Polsce odnotował największy od 10 lat spadek wolumenowy i pierwszy od 2017 roku spadek wartościowy. Wyniki za 2022 rok, pomimo braku aż tak widocznych spadków, nie napawają optymizmem. Jak podaje NielsenIQ, przy porównywalnym do 2021 roku poziomie wolumenu, wartość rynku piwa wzrosła o 10,1 proc., z 19,3 mld zł w 2021 r. do 21,2 mld zł w 2022 r. Główna przyczyną tego wzrostu nie była większa sprzedaż, a rosnące w ubiegłym roku ceny piwa.

Dwucyfrowy wzrost wartości rynku piwowarskiego w 2022 r. wynika wyłącznie ze wzrostu średniej ceny piwa. Portfele konsumentów są obecnie mocno obciążone, ich siła nabywcza maleje, zmianie ulegają priorytety zakupowe, co może skutkować dalszym ograniczeniem popytu. – wyjaśnił Marcin Cyganiak, dyrektor komercyjny z NielsenIQ.

Jak wynika z badania, ceny piwa na przestrzeni dwóch ostatnich lata wzrosły średnio o 1 zł. Natomiast w tym roku możemy spodziewać się kolejnych wzrostów cen piwa, co z kolei prawdopodobnie negatywnie odbije się na sprzedaży.

Sytuacja gospodarcza jest niepewna. W związku z inflacją, na pewno możemy spodziewać się wzrostów cen piwa, a to, jak pokazał 2022 rok, może skutkować dalszym spadkiem popytu – stwierdził Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

W związku z rosnącymi kosztami niemieckie koncerny piwne już zapowiedziały podwyżki cen piwa. Biorąc pod uwagę kolejny wzrost akcyzy, podwyżki płacy minimalnej oraz rosnące koszty w produkcji piwa, browary w Polsce podobnie jak zachodni sąsiedzi również zdecydują się dalsze podwyżki cen piwa.

Piwo lubi małe sklepy, ale i tam spada sprzedaż

Jak podaje „Rzeczpospolita”, na podstawie zamówionego raportu autorstwa Dun & Bradstreet, z mapy polskich sklepów zniknęło w 2022 roku blisko 4000 placówek, a kolejne 9,500 zawiesiło swoją działalność. Co ważne, w większości problemy dotykają sklepów spożywczych. Z rynku znikają mniejsze, osiedlowe placówki, a ich miejsce po raz kolejny zajmują dyskonty.

Z kolei z danych NielsenIQ wynika, że w zeszłym roku udział małych sklepów w sprzedaży piwa spadł o 0,6 pp względem 2021. Warto zaznaczyć, że piwo odpowiada za 21,9% wartości sprzedaży w tych punktach.

Mocne piwa z lagerem na czele mocno w dół. Specjalności i piwa bezalkoholowe rosną w siłę

Rosnące ceny piwa, ale także zmieniające się preferencje konsumentów, sprawiają, że z roku na rok spada sprzedaż lagera. Według analizy Nielsena spadek zainteresowania piwami mocnymi i wzrost popytu na piwa nisko- i bezalkoholowe zaznaczył się bardzo wyraźnie w minionym roku. Sprzedaż mocnych lagerów spadła o 12,8% względem 2021 roku. Jeśli popatrzymy na segmenty cenowe, to tracą piwa economy, odnotowując spadek w wysokości 4,8%.

Z kolei kolejny rok z rzędu rosną w siłę piwne specjalności oraz piwa bezalkoholowe, których sprzedaż wzrosła o 128 mln zł, do poziomu 1,3 mld zł. Wśród tej kategorii, liderami wzrostu wolumenu sprzedaży były bezalkoholowe specjalności – wzrost o 21,8% oraz bezalkoholowy smakowy lager, który odnotował 5% wzrostu.

Dane za 2022 r. potwierdzają to, że konsumenci piwa poszukują w nim głównie doznań smakowych, a nie procentów. Polacy podążają tym samym za światowym trendem NoLo, w którym miejsce mocnych trunków zajmują napoje niskoalkoholowe lub całkowicie pozbawione alkoholu.

Warto przy tym dodać, że konsumenci coraz chętniej sięgają po piwa bezalkoholowe smakowe, których oferta na sklepowych półkach stale rośnie, a koncerny piwne już teraz prezentują kolejne nowe piwa bezalkoholowe o nieoczywistych smakach.

Pogoda sprzedaje piwo

Jak wiadomo od lat, pogoda jest najlepszym sprzedawcą piwa, dotyczy to zarówno piw alkoholowych jak i bezalkoholowych. To pogoda decyduje o tym, kiedy rozpocznie się sezon piwny w danym roku i ile potrwa. Zatem pozostaje mieć nadzieję na gorące lato, które mimo niedogodności dla rynku browarów, spowoduje, że piwo będzie lepiej sprzedawać się w tym roku w porównaniu do poprzednich lat.

