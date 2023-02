Receptura staropolskiego, wędzonego piwa grodziskiego została „doprawiona” pasztecikami z mięsem.

Szczeciński browar uwarzył piwo z dodatkiem pasztecików/ fot. Timothy Dykes on Unsplash

Szczeciński Browar Gryfus przygotowuje bardzo oryginalną propozycję na marcowy Warszawski Festiwal Piwa. – Pasztecik to wizytówka miasta, a zawsze staramy się podkreślać nasze pochodzenie. Już teraz wzbudziliśmy tym niecodziennym połączeniem duże zainteresowanie – mówi Krzysztof Pronobis cytowany przez serwis wszczecinie.pl.

Jak smakuje piwo z pasztecikami?

Piwo grodziskie jasne, pszeniczne piwo. Jak będzie smakować po dodaniu do niego pasztecików? Okazuje się, że nie wiedzą tego nawet jego twórcy.

– Sami jesteśmy bardzo ciekawi. Po raz pierwszy przygotowujemy takie piwo. Dodatek pasztecików nie był wielki, ale troszkę może być wyczuwalny. Na razie trwa jeszcze fermentacja, piwo będzie gotowe w połowie marca – tłumaczy współwłaściciel Browaru Gryfus serwisowi wszczecinie.pl.

Piwo warzone na Warszawski Festiwal Piwa

Piwo stworzono w Browarze Wagabunda, w Niechlowie na Dolnym Śląsku. Na etapie zacierania, piwowar dodał do kadzi w całości kilka pasztecików szczecińskich. Ile piwa udało się wyprodukować?

– Nie będzie to duża partia, jakieś 300-400 litrów. Przygotowujemy ją specjalnie z myślą o Warszawskim Festiwalu Piwa. Jeśli jednak coś nam zostanie, to na pewno grodziskie z pasztecikami trafi do jednego ze szczecińskich lokali z piwem rzemieślniczym – mówi Krzysztof Probonis w rozmowie z serwisem wszczecinie.pl.

