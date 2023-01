Specjalnie na trzecią sobotę stycznia, kiedy po raz 8. obchodzimy Święto Porteru Bałtyckiego (Baltic Porter Day), polskie browary uwarzyły kilkadziesiąt premierowych porterów. Tego dnia polscy piwosze znajdą w sklepach i pubach największy wybór porterów tworzonych według klasycznych receptur, wzbogaconych ciekawymi dodatkami lub leżakowanych w drewnianych beczkach po innych alkoholach.

Polskie browary okazują swoje zamiłowanie do porterów nie tylko od święta. / fot. shutterstock

Pinta kooperuje z Karolem Okrasą

Na oficjalnej stronie tegorocznego Baltic Porter Day znajduje się lista około 30 porterowych premier. Browar PINTA, który jako pierwszy w Polsce uwarzył w 2013 roku Imperialny Porter Bałtycki, tym razem przygotował klasycznego Portera Bałtyckiego wspólnie z kucharzem Karolem Okrasą. Porter został przez niego „złamany” dodatkiem suszonej śliwki, skórki pomarańczy i goździków. Jest to pierwsze z serii czterech piw, które w tym roku wspólnie uwarzą PINTA i Okrasa.

Na liście premier PINTY z okazji Święta Porteru Bałtyckiego jest jeszcze „You’re A Long Way From Home Baltic Porter”, uwarzony kooperacyjnie z angielskim browarem Deya Brewing wyłącznie na brytyjskim słodzie i chmielu. Niedługo po 21 stycznia, pod długiej podróży z Oceanu Indyjskiego dotrze do Polski „Indian Baltic Porter”, uwarzony z dodatkiem polskich chmieli przez PINTĘ i Brasserie Dalons na wyspie Reunion.

21 stycznia Święto Porteru Bałtyckiego

Aż trzy premierowe portery na trzecią sobotę stycznia zaproponował Browar Piwoteka. Są to dwa klasyczne Portery Bałtyckie z dodatkiem herbaty Earl Grey i wędzonej herbaty Lapsang Souchong oraz Imperialny Porter Bałtycki, podkręcony sokiem tłoczonym z ostrężyny (jeżyny). Dla odmiany Browar Olimp kawałek morza przeniósł do piwa, warząc wędzonego Imperialnego Portera Bałtyckiego z wodorostami.

Portery leżakowane w drewnianych beczkach po innych alkoholach przygotowały browary: Golem, Lubrow, Odra Barrels, Podgórz i Warmia. W sumie około 20 browarów z Polski zapowiedziało, że uczci w tym roku Święto Portera Bałtyckiego wyjątkowymi piwami.

Polskie browary okazują swoje zamiłowanie do porterów nie tylko od święta. Wiele z nich na co dzień warzy naprawdę znakomite, cenione za granicą Portery Bałtyckie i Imperialne Portery Bałtyckie. Według międzynarodowej platformy Ratebeer wśród 50 najwyżej ocenianych piw z Polski jest 12 porterów. Rankingi innej prestiżowej platformy Untapped jednoznacznie pokazują, że najlepsze portery na świecie powstają w USA, Kanadzie, Polsce i Estonii.

Co roku powstaje od 60 do ponad 140 premierowych porterów

Według dorocznych podsumowań bloga Piwna Zwrotnica w Polsce co roku powstaje od 60 do ponad 140 premierowych porterów. W 2021 roku było ich 80, co dawało porterom 8. miejsce wśród najpopularniejszych stylów piwnych w Polsce. Pod względem liczby premier były one niemal tak samo popularne jak piwa pszeniczne.

Portery należą też w Polsce do niewielkiego grona najlepiej rozpoznawalnych piwnych stylów. Według badania ABR Sesta „Preferencje piwne Polaków 2022” porter jest ulubionym rodzajem piwa 5% wszystkich piwoszy. Biorąc pod uwagę, że – według tego samego badania – piwo pija 82% pełnoletnich Polaków, to po ciemne i mocne piwa w stylu Porter Bałtycki lub Imperialny Porter Bałtycki powinno w naszym kraju z chęcią sięgać ponad 1,2 mln osób.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl