Szklanki Kanału Sportowego wycofane z Biedronki. Stanowski przeprasza

Szklanki Kanału Sportowego były dostępne w sklepach Biedronka od 25 kwietnia. Okazało się jednak, że szkło szybko zniknęło ze sklepów, a na początku maja Krzysztof Stanowski nagrał specjalne wideo, w którym tłumaczy dlaczego produkty zostały wycofane. Nie wszyscy fani przyjęli przeprosiny.

Autor: AK

Data: 09-05-2022, 13:26

Dlaczego z Biedronki zniknęły szklanki Kanału Sportowego? fot. za YouTube

Szklanki Kanału Sportowego w Biedronce

Jak pisaliśmy, 25 kwietnia w sklepach sieci Biedronka pojawiły się szklanki do piwa „sygnowane” logo „Kanału Sportowego”. Na opakowaniu widoczne było logo kanału i wizerunki jego właścicieli i głównych twórców: Mateusza Borka, Krzysztofa Stanowskiego, Tomasza Smokowskiego i Michała Pola.

- Bardzo atrakcyjne ceny, ale pamiętajcie - oferta jest limitowana i ograniczona czasowo – zachęcali pomysłodawcy na profilu „Kanału Sportowego”. W sprzedaży dostępne były różne wersje: trzech szklanek o pojemności 665 ml, czterech kieliszków do piwa o pojemności 400 ml oraz czterech kieliszków o pojemności 410 ml. Każdy z tych zestawów dostępny był w cenie 29,99 zł. Dostępne były także szklanki do piwa za 3,99 zł.

Co było nie tak ze szklankami Kanału Sportowego?

Jednak już pierwszego dnia okazało się, że szklanki nie różnią się niczym od innych produktów. Mają po prostu naklejone folie z napisem „Kanał Sportowy”, które odklejają się przy pierwszym myciu lub zdrapują ze szkła jeszcze w czasie transportu.

Po skargach klientów, którzy kupili produkty „Kanału Sportowego” sieć Biedronka wycofała produkty ze sprzedaży a Krzysztof Stanowski postanowił nagrać odcinek „Dziennikarskiego Zera” pt. „Szklanki Kanału, czyli wpadka wszech czasów”, w którym tłumaczy skąd wzięły się niepowodzenia związane z przedsięwzięciem.

Mówi m.in., że „ludzie kupują szklanki, to jest normalne” i że część szklanek była „zwykła”, a część z naklejkami, które należało po prostu oderwać. Jako osoba, która nie zajmowała się nigdy handlem szklankami, Stanowski tłumaczy, że zapytał ludzi, którzy się tym zajmowali, co takiego się stało, że efekt nie zadowolił ani klientów, ani Biedronki.

Stanowski tłumaczy wpadkę ze szklankami Kanału Sportowego

„Kilka miesięcy temu ich produkcje zlecono w Rosji. I jak można sobie wyobrazić produkcja nie doszła do skutku” – tłumaczy. „Część towaru i tak wstrzymaliśmy, to naklejki to nie jest coś najgorszego, co mogło się pojawić, były jeszcze gorsze naklejki, ale tam już poszła bardzo ostra interwencja i zostały zerwane na czas” – dodaje pokazując zerwana naklejkę.

„Więc jeśli myślicie, że tego nie dało się bardziej sp...ć, to zaręczam - dało się - a jednak tego nie zrobiliśmy” – przekonuje twarz „Kanały Sportowego”. I dodaje: „Z wielu jednak przyczyn najwygodniej będzie, jeśli całą odpowiedzialność weźmiemy na siebie. No więc to my musimy - a nie kto inny - my musimy przeprosić, No bo zj...my totalnie, nie nadzorowaliśmy tego w sposób właściwy, zabrakło kontroli, uderzenia pięścią w stół, szybkiej reakcji no i na sam koniec wyszliśmy na totalnych głupków” – podsumowuje biznesową próbę kanału.