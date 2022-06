Ta kategoria napędza rynek alkoholi. W ciągu dwóch lat sprzedaż wzrosła trzykrotnie

Porównując styczeń 2020 roku z tym samym miesiącem w tym roku, kupno alkoholi w wersji 0% wzrosło niemal trzykrotnie - wynika z danych aplikacji PanParagon.

Polacy coraz częściej sięgają po piwa oraz wina, które nie zawierają w sobie alkoholu. fot. shutterstock

Jakie trunki najczęściej goszczą na polskich stołach?

Wódka, piwo a może wino - jakie są preferencje polskich konsumentów przy wyborze alkoholu? W jakie dni tygodnia najczęściej kupujemy napoje wyskokowe? Czy Polacy bardziej polubili piwa i wina 0 proc.? Oto najnowsze badanie ekspertów z aplikacji PanParagon.

Piwo ulubionym alkoholem Polaków

Polacy najczęściej są łączeni z wódką. Okazuje się, że nasi rodacy wolą jednak sięgać po inny trunek. Aż 75 proc. „alkoholowych paragonów” zawierało pozycję z piwem. Dopiero na drugim miejscu znalazła się wódka, która obecna była na zaledwie 9,6 proc. paragonów ujętych w niniejszym badaniu. Trzecim najczęściej kupowanym alkoholem w Polsce jest wino – 8,7 proc. paragonów z alkoholem na liście. Tuż za podium znalazło się whisky – 3,7 proc. paragonów, likier – 1,4 proc., gin i rum – 0,5 proc., brandy – 0,4 proc., nalewka 0,1 proc., tequila 0,1 proc.

Oznacza to, że złoty trunek jest zdecydowanym faworytem wśród napojów wyskokowych w Polsce.

W jakie dni tygodnia Polacy kupują najwięcej alkoholu?

Nie jest niespodzianką, że wzmożone zakupy z udziałem trunków zaczynają się w okolicach weekendu. Najczęściej po alkohol sięgamy już w sobotę – 22,4 proc. paragonów z napojami wyskokowymi oraz piątek – 20,1 proc. dowodów zakupu. Najbardziej w alkoholowych ryzach trzyma nas początek tygodnia: w poniedziałki alkoholowe zakupy stanowią 11,6 proc., wtorki – 12,3 proc., środę 13,5 proc,. czwartek 14,2 proc.

– Najmniej alkoholu kupujemy natomiast w niedzielę – co stanowi zaledwie 6 proc. ujętych w badaniu paragonów. W głównej mierze jest to efekt zamkniętych ustawowo galerii i sklepów. Ten sam czynnik może mieć również wpływ na wzmożone alkoholowe zakupy w sobotę. W ostatnim przypadku nie bez znaczenia jest również dzień wolny od pracy, kiedy to częściej spotykamy się z rodziną i znajomymi – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Polacy coraz chętniej piją bezalkoholowo

W ostatnim czasie oferta piw i win bezalkoholowych nieustannie się powiększa. Dodatkowo widać większe nakłady na reklamy promujące ten typ napojów. Czy Polacy przekonali się do bezalkoholowych trunków?

– Okazuje się, że wraz z nadejściem 2022 roku znacznie częściej sięgamy po piwa oraz wina, które nie zawierają w sobie alkoholu. Porównując styczeń 2020 roku z tym samym miesiącem w tym roku, kupno tego rodzaju napojów wzrosło niemal trzykrotnie. Co więcej, wraz z każdym następnym miesiącem w 2022 roku Polacy częściej sięgają po piwa i wina 0 proc. – komentuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon..

W poprzednich latach widać również inne ciekawe tendencje: w miesiącach letnich częściej sięgamy po trunki bezalkoholowe. Zarówno w 2020, jak i 2021 piwo i wino 0 proc. było najczęściej kupowane w czerwcu, lipcu oraz sierpniu.