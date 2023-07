Siedziba firmy mieści się w budynku po dawnym browarze parowym hr. Tarnowskich. Dzięki dofinansowaniu z projektu wspierającego najbardziej innowacyjne technologie i przedsięwzięcia właściciele stworzyli w niej nowoczesną linię technologiczną do warzenia piwa.

- W sumie dotrą do nas 33 zbiorniki, które złożą się na całkiem nową linię technologiczną. To będzie zupełnie inna jakość i rozmiary. Przed transformacją takie zbiorniki, tylko mniejsze, były 4. Musieliśmy dostosować wnętrza starego browaru do zainstalowania nowego wyposażenia, niebawem zacznie się montaż instalacji - powiedział Dominik Potok z Browaru Tarnobrzeg w rozmowie z serwisem tyna.info.pl.