Globalne browary AB InBev i Carlsberg rozwiały obawy części inwestorów, że popyt na leki odchudzające może doprowadzić do gwałtownego spadku spożycia piwa - pisze Reuters.

Wegovy może sprawić, że konsumenci będą pić mniej; fot. unsplash.com / Josh Olalde

Czy gwałtowny wzrost liczby recept na Wegovy i Ozempic może oznaczać poważne kłopoty dla przemysłu piwowarskiego?

Giganci piwni potwierdzają nie odnotowali jak dotąd "znaczących zmian" w konsumpcji, ale inwestorzy liczą na bardziej aktywną komunikację na ten temat ze strony browarów i większej ilości ich danych.

Wegovy i Ozempic należą do klasy zwanej agonistami GLP-1. Niektóre badania kliniczne na gryzoniach wykazały, że leczenie agonistami GLP-1 zmniejsza spożycie alkoholu, łagodzi objawy odstawienia alkoholu i nie tylko.

Leki na odchudzanie budzą postrach branży FMCG i fast food

Ogromne zapotrzebowanie na nowe metody leczenia otyłości, takie jak lek Wegovy czy Ozempic firmy Novo Nordisk, zrodziło pytania dotyczące konsekwencji dla wielu branż, w tym browarów, i spowodowało wyprzedaże akcji firm zajmujących się słodyczami, przekąskami, napojami gazowanymi czy fast foodami. Stało się tak po tym, jak Walmart, największy na świecie sprzedawca detaliczny, podał, że zaobserwował niewielki spadek spożycia żywności ze względu na osoby zażywające leki hamujące apetyt.

Ankiety przeprowadzone wśród obecnych użytkowników dostarczają niepotwierdzonych dowodów na to, że leki te osłabiają apetyt na coś więcej niż tylko jedzenie, co może mieć wpływ na napoje, alkohole a nawet wyroby tytoniowe. Niektórzy respondenci deklarowali ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie alkoholu.

Leki odchudzające wpłyną na sprzedaż piwa?

Jednak dyrektor generalny AB InBev, Michel Doukeris, porównał te obawy do innych, takich jak wpływ konopi indyjskich na różne sektory, co jego zdaniem często jest krótkotrwałe. Dodał, że prognozy wskazują, że spożycie piwa wzrośnie.

Choć największy na świecie browar uważnie obserwował dane, były one zbyt ograniczone, aby wyciągać wnioski - dodał.

Nowy dyrektor naczelny Carlsberga, Jacob Aarup-Andersen, powiedział, że trzeci co do wielkości browar na świecie nie odnotował jak dotąd "znaczących zmian" w wyniku stosowania leków odchudzających przez konsumentów, a sprzedawcy detaliczni nie wspominali o żadnym wpływie.

Obydwaj dyrektorzy generalni stwierdzili, że ich portfolio obejmuje piwa niskokaloryczne i niskowęglowodanowe, a jednocześnie prowadzą znaczące biznesy na rynkach, na których otyłość stanowi mniejszy problem niż na tych, gdzie eksploduje popyt na leki odchudzające - podaje agencja Reutersa.

Ile kalorii ma piwo? Zalecenia WHO

Butelka Budweisera firmy AB InBev ma około 116 kalorii, podczas gdy puszka wersji bezalkoholowej ma zaledwie 46. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby zdrowa osoba dorosła spożywała od 2000 do 2400 kalorii dziennie.

WHO twierdzi, że spożycie alkoholu jest przyczyną ponad 200 chorób, urazów i innych schorzeń.

W rezultacie browarnicy stoją w obliczu bardziej bezpośrednich zagrożeń niż leki odchudzające ze strony organów regulacyjnych i prawodawców, których celem jest ograniczenie spożycia, poprzez wyższe podatki i ostrzeżenia zdrowotne.

Jak działa Wegovy na osoby spożywające alkohol?

Jednym z powodów, dla których Wegovy, pierwszy na rynku bardzo skuteczny lek odchudzający, i podobne leki wzbudziły obawy, jest to, że należą one do klasy zwanej agonistami GLP-1.

Pierwotnie opracowano je do leczenia cukrzycy typu 2, ale oprócz kontrolowania poziomu cukru we krwi, wpływają one na sygnały głodu docierające do mózgu i spowalniają opróżnianie żołądka, dzięki czemu pacjenci dłużej czują się syci.

Niektóre badania kliniczne na gryzoniach wykazały, że leczenie agonistami GLP-1 zmniejsza spożycie alkoholu, łagodzi objawy odstawienia alkoholu i nie tylko.

Badania kliniczne na ludziach są ograniczone i w dużej mierze skupiają się na osobach z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, a nie na jego ogólnej konsumpcji. Wiele z nich jest nadal w toku.

Inwestorzy zaniepokojeni wpływem leków na odchudzanie na spożycie alkoholu

Niemniej jednak niektórzy inwestorzy martwią się potencjalnym wpływem na browary, jeśli takie leki zmniejszą ogólne spożycie.

"Musisz się czegoś napić, ale nie musisz pić piwa" - powiedział Reutersowi Moritz Kronenberger, menedżer portfela w niemieckiej Union Investment, dodając, że chce bardziej aktywnej komunikacji na ten temat ze strony browarów i większej ilości ich danych.

"Browarnicy mogliby próbować wykorzystać relacje z dużymi detalistami w celu uzyskania dostępu do danych" - powiedział agencji menadżer portfela Janus Henderson, Tom O'Hara, chociaż jakikolwiek negatywny wpływ byłby prawdopodobnie niewielki, biorąc pod uwagę zróżnicowany zasięg browarów i perspektywy wzrostu.

"Nie powinni popadać w samozadowolenie, ale nie powinni też zbytnio się martwić" - dodał O'Hara.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl