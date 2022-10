14 edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa rozpoczęła się w czwartek 13 października i potrwa do soboty 15 października. Tradycyjnie już na stadionie Legii pojawi się ponad 60 browarów, które zaserwują gościom festiwalu 1200 piw.

- To już 14. edycja imprezy, więc można chyba zaryzykować tezę, że Warszawski Festiwal Piwa, jak wiele browarów, które tłumnie stawiają się na wydarzeniu, powoli staje się legendą i stałym punktem w kalendarzach wielu (nie tylko) Warszawiaków. Wiedzą, że organizatorzy, niczym najlepsi piwowarzy, łączą świetną jakość z jeszcze lepszą zabawą. Bo na Festiwalu liczy się nie tylko sam browar, ale i to, w jakim towarzystwie jest rozlewany - zapewniają organizatorzy.

W trakcie jesiennej edycji WFP swoją premierę będzie miał Kwas Chlebowy warzony tradycyjnie na nowoczesnym sprzęcie, bez dodatku cukru, powstały we współpracy z piekarnią Putka. Perypetie związane z procesem jego powstawania można śledzić na bieżąco na kanale YouTube. Cały dochód ze sprzedaży napoju zasili konto Fundacji Legii, która, dzięki zgromadzonym środkom, stworzy miejsca do nauki języka dla uchodźców z Ukrainy.

Podczas Festiwalu będzie można m.in. skorzystać z sauny.

- Nie udajemy. Jesteśmy sobą, jesteśmy blisko natury. Dlatego sięgamy po to, co w niej najlepsze. Jak po dobroczynne działanie saun. Doceniali je już starożytni, doceniamy i my. I kolejny raz stawiamy na saunowóz (zwany również Parostatkiem) ze specjalną strefą relaksu i kilkoma jeszcze atrakcjami, których nie zdradzamy, żeby zostawić sobie w zanadrzu coś, co skusi do odwiedzenia imprezy. Dajemy słowo, że warto. Będzie ciepło i aromatycznie - dodają organizatorzy.