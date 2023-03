strefa premium

UwaRzone: Jesteśmy pierwszym studenckim browarem w Polsce (wywiad)

Autor: Albert Katana

Data: 30-03-2023, 16:52

Jesteśmy pierwszym w Polsce studenckim browarem. Wszystkie etapy, czyli chociażby wybór typów piw, dobór receptur, przygotowanie etykiet, są przeprowadzane przez nas samodzielnie - mówi nam Łukasz Niżnik, prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Browarników” oraz prezes zarządu Browaru UwaRzone.

Twórcy Browaru UwaRzone. fot. mat. pras.

Jak powstał Browar UwaRzone?

Albert Katana, Portal Spożywczy: Co było inspiracją do założenia browaru, skąd wzięliście fundusze na działalność?

Łukasz Niżnik, prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Browarników” oraz prezes zarządu Browaru UwaRzone: Odkąd studiuję biotechnologię działałem w Kole Naukowym Bio-Tech, którego opiekunem jest dr Daniel Broda. W ramach dodatkowych aktywności studenci tam zrzeszeni już od kilku lat warzyli piwo choć na mniejszą skalę. Można powiedzieć, że to tam wykiełkowała pasja i zainteresowanie do warzenia piwa wielu obecnych członków naszej inicjatywy. Tak zrodził się pomysł zrobienia czegoś na większą skalę, co skutkowało założeniem Koła Naukowego Browarników. Nawiązaliśmy współpracę z działającą na naszej uczelni spółką celową Inventur sp. z.o.o., która łączy świat nauki z biznesem. Nasza inicjatywa zaczęła zrzeszać coraz więcej studentów z różnych kierunków. Dzięki temu mogliśmy pomyśleć o założeniu browaru z prawdziwego zdarzenia, ponieważ składamy się z osób, które chcą nabrać doświadczenia nie tylko w tematyce piwnej, ale także w prowadzeniu social mediów, kosztorysów i ogólnie rozumianego prowadzenia przedsiębiorstwa. Z tego miejsca też dziękujemy doktorowi Danielowi Brodzie oraz prezesowi spółki Bartoszowi Jadamowi, którzy na każdym etapie inicjatywy bardzo chętnie nam pomagają i dzielą się z nami swoim doświadczeniem.

W jakiej formie prawnej działa studencki Browar UwaRzone?