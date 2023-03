Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego założyli browar. Poznają proces warzenia piwa, opracowują receptury, a za dwa miesiące ma być gotowa pierwsza partia złotego trunku. Na początek 20 tys. butelek.

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego założyli browar; fot. unsplash

UwaRzone - browar studentów

UwaRzone, bo tak nazywa się browar, to pomysł studentów. "Przede wszystkim z pasji do piwa, ale też do biznesu" - powiedział dr Daniel Broda, opiekun koła naukowego "Browarników".

Studenci nie tylko poznają proces warzenia piwa i opracowują receptury w uczelnianym laboratorium, ale też wymyślili nazwę i logo dla swojego browaru, projektują etykiety. Teraz głowią się gdzie mogliby sprzedawać swoje piwo i na nim zarabiać. "To jest interdyscyplinarne koło naukowe. Zrzesza studentów biologii i biotechnologii, z technologii żywności i żywienia, polonistyki i dziennikarstwa, ekonomii i finansów, nauk humanistycznych, medycznych, nauk o polityce, inżynierii materiałowej, zarzadzania, marketingu, prawa i plastyki. Obecnie należą do niego 23 osoby, ale każdy chętny może dołączyć" - zachęca dr Broda.

I choć koło naukowe Browarników oficjalnie powstało pod koniec lutego, studenci już wcześniej interesowali się produkcją piwa kraftowego. "Zaprosiłem na zajęcia kolegę z firmy, która sprzedaje aparaturę do domowego warzenia piwa. Później studenci zaczęli uczestniczyć w konkursach dla domowych piwowarów. I tak zrodził się pomysł na studencki browar" - opowiada o jego początkach dr Daniel Broda.

Studenci nie działają sami. Mają partnera, czyli spółkę Inventur, która łączy świat biznesu z nauką. Zamówili w browarze kontraktowym produkcję pierwszej partii piwa. Nie wykluczają, że w przyszłości zainwestują we własną instalację, na razie ją wynajmują. Zanim złożyli zlecenie zrobili badanie rynku, czyli ankietę wśród studentów. Pytali ich jakie piwa lubią. Na podstawie doświadczeń, testów konsumenckich oraz we współpracy z profesjonalistami opracowali receptury. Sami też zgłębiali tajniki warzenia piwa. "Mamy 20 litrowy kocioł elektryczny. Dobieramy surowce, mielimy słody, następnie przeprowadzamy proces zacierania i warzenia. Później jest etap fermentacji i dojrzewania piwa" - wyjaśnia opiekun koła Browarników. Nie ukrywa, że są też testy smakowe.

Pierwsze piwo studentów UR, będzie gotowe na weekend majowy. To będą dwa rodzaje piwa pszenicznego oraz klasyczny lager i orzeźwiające piwo w stylu New England IPA. Na początek powstanie 100 hektolitrów tego napoju, czyli ok. 20 tys. butelek. Studenci pracują jeszcze nad nazwami. Swoje piwo chcą sprzedawać podczas juwenaliów, w klubach studenckich, rozmawiają też z właścicielami sklepów, które sprzedają piwa kraftowe. "Uczą się zarządzać browarem. Po zakończeniu studiów, znając podstawy biznesu, będą mogli zakładać własne interesy. Nie tylko związane z browarnictwem" - dodaje dr Daniel Broda.

