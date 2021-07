Van Pur rozpoczął współpracę z agencją Kreatik

Agencja Kreatik wygrała przetarg na organizację konkursów i rozpoczyna współpracę z Van Purem.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 06-07-2021, 11:01

Agencja Kreatik wygrała przetarg na organizację konkursów i rozpoczyna współpracę z Van Purem. / fot. materiały prasowe

Latem 2021 roku agencja Kreatik będzie odpowiedzialna za wsparcie zespołu Van Pur w organizacji kilku konkursów dla takich marek jak Cortes czy Łomża. Konkursy będą organizowane w sieciach handlowych Makro oraz Duży Ben.

– Van Pur ma w swoim portfelu same nietuzinkowe marki. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie aktywować nowe grupy konsumentów i zachęcać ich do zapoznania się z ofertą firmy – powiedziała Maria Połońska, CEO agencji Kreatik.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Stawiamy na zacieśnienie relacji z kluczowymi klientami, stawiając na dedykowane działania, które pozwalają zaoferować konsumentom i klientom wartość dodaną. Rynek piwa jest pod silną presją – zarówno sytuacja pandemiczna, jak również pogoda w pierwszych miesiącach 2021 roku negatywnie oddziaływały na konsumpcję kategorii. Działania szyte na miarę pozwalają nam dotrzeć do nowych konsumentów naszych kluczowych marek: Łomża oraz Cortes. Wierzymy w to, że wspólnie z naszymi klientami wypracowaliśmy innowacyjny kalendarz aktywacji na sezon letni – dodaje Artur Mazur, Head of Trade marketing w Van Pur S.A.

Strony podpisały umowę ramową i nie udostępniły informacji o budżecie.