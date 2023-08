Puby w Anglii i Walii będą jeszcze przez kolejne 18 miesięcy sprzedawać piwo i napoje alkoholowe na wynos - zdecydował brytyjski rząd, przychylając się do próśb branży o przedłużenie przepisów wprowadzonych w czasie pandemii Covid-19.

Puby będą jeszcze przez kolejne 18 miesięcy sprzedawać piwo i napoje alkoholowe na wynos; fot. unsplash.com / Josh Olalde

Piwo na wynos w pubie

Możliwość sprzedawania przez puby piwa i alkoholu na wynos bez konieczności ubiegania się o dodatkowe zezwolenie została wprowadzona w czerwcu 2020 r., aby zapobiec ich bankructwom w związku z restrykcjami pandemicznymi. W czasie ich obowiązywania puby, podobnie jak inne lokale gastronomiczne, nie mogły przyjmować klientów wewnątrz, więc umożliwienie sprzedaży na wynos pozwalało na ich dalsze funkcjonowanie.

Obowiązywanie tych przepisów było w czasie trwania pandemii dwukrotnie przedłużane, ale ostatecznie miały one wygasnąć wraz z końcem września. Właściciele pubów apelowali jednak o to, by ich nie znosić, gdyż jak przekonywali, obecny kryzys kosztów życia jest równie dotkliwy jak pandemia. "Usłyszałem brytyjski sektor pubowy głośno i wyraźnie - pinty na wynos są bodźcem dla ich firm i naszej gospodarki. I dlatego pozostaną" - napisał w niedzielę na Twitterze premier Rishi Sunak, który osobiście jest abstynentem. W poniedziałek stacja BBC podała natomiast, że możliwość sprzedawania piwa i alkoholi na wynos przez puby pozostanie w mocy do końca marca 2025 r.

