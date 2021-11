Warka wystartowała z loterią gamingową

W pierwszej połowie roku Warka wkroczyła do świata gamingu, powołując platformę Warka Planet of Gamers oraz tworząc turniej Planet of Gamers Cup. Po udanych rozgrywkach, w których zmierzyło się ośmiu popularnych influencerów, nadszedł czas na kolejną akcję dla fanów gamingu. 1 listopada wystartowała loteria, w której do wygrania są wyjątkowe nagrody, w tym wyjazdy na Intel Extreme Masters Katowice 2022 oraz konsole Xbox X-Series z limitowanej edycji Planet of Gamers by Didiusz. W promocji biorą udział wszystkie piwa z rodziny Warki.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 02-11-2021, 10:26

W pierwszej połowie roku Warka wkroczyła do świata gamingu, powołując platformę Warka Planet of Gamers oraz tworząc turniej Planet of Gamers Cup. fot. materiały prasowe

Jak wziąć udział w loterii Warki?

Loteria Warki trwa od 1 listopada 2021 do 31 stycznia 2022. Aby wziąć w niej udział, należy kupić piwo Warka Jasne Pełne, Warka Strong, Warka Radler 0,0% lub Warka Radler 3,5% (butelka lub puszka) i zarejestrować dowód zakupu na stronie www.warka.com.pl lub w aplikacji Messenger, w której stworzone zostały chatboty do rejestracji paragonów. W promocji codziennie do wygrania są wyjątkowe nagrody gamingowe: pakiety wyjazdowe na turniej Intel Extreme Masters Katowice 2022, konsole Xbox X-Series – limitowana edycja Planet of Gamers by Didiusz, słuchawki SPC Gear VIRO Onyx White wraz z plecakiem SPC Gear Drawstring Accessory Bag oraz myszki SPC Gear GEM wraz z plecakiem SPC Gear Drawstring Accessory Bag.

– Warka coraz bardziej umacnia swoją pozycję w świecie gamingu. Stworzona przez nas na początku roku platforma Warka Planet of Gamers pozwoliła nam dotrzeć do 43% fanów gamingu, z czego aż do 50% z grupy 18-24. To dla nas świetny pretekst do tego, aby dalej rozwijać gamingowe aktywności, czego przejawem jest loteria, do której udało nam się zaprosić uznanych i sprawdzonych partnerów ze świata gamingu – ESL Polska oraz SPC Gear – mówi Marcin Drożyński, Senior Brand Manager Warki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Puszki piwa dedykowane fanom gamingu

Loteria to jednak nie wszystko. Po raz pierwszy w Polsce na rynku pojawiły się unikalne puszki piwa dedykowane fanom gamingu. Piwa Warka Jasne Pełne trafiły na półki w puszkach z charakterystycznymi gamingowymi elementami. Akcji towarzyszy również szeroko zakrojona kampania w kanale digital i na display’u oraz działania w punktach sprzedaży.

Za organizację loterii odpowiada G3. Kreację komunikacji stworzyła 2012 Agency, które odpowiedzialna jest również za działania w kanale digital i w mediach społecznościowych. Media zaplanował i zakupił dom mediowy Starcom. Opakowania stworzyła agencja Cream. Wsparcie PR agencja HOPE.