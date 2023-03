Warszawski Festiwal Piwa kolejny raz powraca na Legię. Wiosenna, 15 edycja, festiwalu odbędzie się w dniach 23-25 marca 2023. Poprzednią, 14., jesienią 2022 odwiedziło 17 000 osób. Teraz organizatorzy liczą na jeszcze więcej.

15 edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa odbędzie się w 23-25 marca 2023. / fot. materiały prasowe

Jaka będzie 15 edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa?

Twórcy WFP starają się, pożenić „stare” z „nowym”.

– Wiemy, że gro odwiedzających festiwal to nasi stali bywalcy. Wśród nich tacy, którzy nie odpuścili żadnej edycji, nawet tej w pandemii i że wybierają nas również dlatego, że dokładnie wiedzą, czego mogą się spodziewać. Mają swoje oczekiwania, przyzwyczajenia i stałe punkty na festiwalowej mapie, a kolejne edycje WFP – jesienną i wiosenną, na twardo wpisują do kalendarza Google – mówi Leszczyński.

To między innymi dla tej społeczności na 15. WFP pojawi się kolorowy dwustronny szalik z nadrukiem “jesień z WFP / wiosna z WFP”. „Klubowicze” festiwalowi mogą być spokojni. W marcu na Legii będą wszystkie sprawdzone punkty: Strefa Nowych Browarów na parterze, automaty i piłkarzyki oraz sala warsztatowa na pierwszym piętrze, a w sercu festiwalu, na drugim piętrze, scena z wykładami, planszówki i gry zręcznościowe.

Przed wejściem na stadion będzie czekała znana i lubiana fińska sauna ze strefą relaksu i licznymi atrakcjami, które do czasu festiwalu zostaną tajemnicą. Na dworze też, jak zwykle – znajdzie się coś na ząb. Dla każdego, bo 17, jak zwykle wyselekcjonowanych foodtracków zaserwuje dania z różnych stron świata.

Targi rzemiosła podczas festiwalu piwa

WFP wprowadza STR, czyli Strefę Targów Rzemiosła. – To można powiedzieć, nowa marka, którą chcemy rozwijać pod skrzydłami festiwalu. – wyjaśnia Michał Lassota, kolejny z organizatorów.

Nowa, chociaż nie do końca. Swój debiut miała zimą 2022 jako osobna impreza, też zresztą na Legii.

– Rok temu, przy 13. edycji WFP, we współpracy z piekarnią Putka wprowadziliśmy na rynek Charytatywny Kwas Chlebowy, a z nim hasło: „By Rzemiosło Rosło”. I za tym hasłem poszliśmy. Wszystko, co robimy to wspieranie rzemiosła. WFP co roku prezentuje nowe browary rzemieślnicze, co roku zapraszamy najlepsze doświadczone kraftowe browary. W tym roku dodajemy do tego miody pitne, też rzemieślnicze. Jesteśmy zafascynowani pomysłami i know-how współczesnych rzemieślników i ich umiejętnością łączenia tradycji z nowoczesnością. Chcemy ich w tym wspierać najlepiej jak umiemy – rozwija pomysł STR Leszczyński. – Chcemy, by rzemiosło rosło. Tylko tyle i aż tyle – podsumowuje Lassota.

Czy STR pozostanie wspólną inicjatywą z WFP czy tak jak WFP wybije się na niezależność? Na ten moment trudno oszacować. – Wierzymy w STR. Inaczej byśmy nie zaczynali tematu. – deklaruje Lassota. – Robimy tylko dobre rzeczy i robimy je dobrze. Wszystko zweryfikuje rynek i pokaże czas. Pomysłów mamy dużo i wciąż wprowadzamy nowe – dodaje.

Jednym z nich jest oznakowanie piw bezalkoholowych, bezglutenowych i z dodatkiem polskich chmieli. Zarówno nowych, eksperymentalnych odmian, jak i tradycyjnych, odtworzonych z nielicznych zachowanych roślin, czym zajmuje się chociażby PolishHops.pl, marka, która od lat uczy się uprawy i obróbki chmielu. Wszystkie piwa warzone w oparciu o polski chmiel będą miały przy stoiskach zapalone zielone światełka. A w serwisie Untappd będą zebrane na osobnej liście. Swoje oznakowania, a dokładnie specjalną odznakę, dostaną też uczestnicy festiwalu, którzy będą odwiedzać te stoiska. Cała akcja dostanie nazwę Seasoned with Polish Hops / Z dodatkiem polskiego chmielu.

Piwo i gadżety, czyli okołofestiwalowe atrakcje 15 edycji WFP

Jednak 15. WFP. to nie tylko browary, ale całe spektrum okołofestiwalowych atrakcji. Koniecznie trzeba je zobaczyć i spróbować – i to dosłownie, bo mowa tu, po pierwsze, o degustacjach, po drugie – o masterclassach (jedne i drugie prowadzone w języku polskim i angielskim), czyli degustacjach połączonych z nauką, jak smakować piwo. Część z nich to unikatowe produkty przedpremierowe lub niedostępne w zwykłej sprzedaży. Podobnie jak festiwalowe merche

– W tym roku mamy wyjątkowo bogatą i kolorową ofertę, która powstała w ścisłych kolaboracjach z rzemieślnikami, z myślą o ekologii i planecie. To nie gadżety reklamowe z logiem WFP, które zmyje się po pierwszym cyklu w zmywarce, ale produkty najlepszej jakości, pochodzące z materiałów z recyklingu, które posłużą długi czas. Tworzymy je nie żeby zarobić, ale z szacunku dla odwiedzających WFP. Chcemy budować z nimi okołofestiwalową społeczność – mówi Leszczyński.

Zestawy gadżetów, a w nich, m.in. wspomniany już szalik, nerkę, bidon czy szklankę już dziś można zamawiać w przedsprzedaży na stronie festiwalu.

WFP festiwalem rodzinnym

WFP stawia na ludzi. Rzemieślników i rękodzielników po jednej stronie, świadomych konsumentów po drugiej. – Jesteśmy festiwalem rodzinnym. Stąd planszówki, automaty, gry zręcznościowe. Przy kapslach mogą świetnie bawić się i dorośli, którzy na chwilę wrócą wspomnieniami do lat 90. 80. (i wcześniejszych), jak i ich dzieciaki, które będą miały okazję dowiedzieć się czegoś o przeszłości rodziców – mówi Lassota. Na WFP przychodzą często całe rodziny. Stąd pokój dla rodzica z dzieckiem i otwartość na czworonożnych przyjaciół – nie raz i nie dwa na cele związane właśnie z pomocą zwierzętom szły charytatywne środki zebrane na festiwalu.

Aukcja Sztosów na WFP

Organizatorzy festiwalu kolejny raz przygotowali Aukcję Sztosów, podczas której można zdobyć naprawdę niecodzienne przedmioty. – Co mamy do wylicytowania najbardziej wyjątkowego? – zastanawia się Lassota. – Tym razem to chyba sejf od sejfy.pl z tajną zawartością – mówi po zastanowieniu. Ale generalnie mamy same sztosy, czyli unikatowe piwa niedostępne na co dzień – dodaje.

WFP edukuje

Organizatorzy WFP współpracy ze Stowarzyszeniem OD-DO wykorzystują imprezę na Legii, żeby edukować, jak pić odpowiedzialnie. Jesienią stworzyli wspólnie krótką instrukcję odpowiedzialnego picia (https://kraftmagia.pl/2022/10/proste-zasady-dobrej-zabawy/). Teraz chcą iść krok dalej

– Myślimy o badaniach i publikacji w temacie alkoholi. Wierzymy, że to pomoże lepiej zrozumieć ryzykowne zachowania niektórych osób i mechanizmy uzależniania się. Nie sam alkohol jest przecież niebezpieczny tylko nasze działania z nim związane i nasze podejście do niego – uważa Leszczyński.

Warszawski Festiwal Piwa 2023 - program i bilety

Lista wystawców oraz szczegółowe informacje dotyczące 15 edycji WFP znajdziecie na stronie https://warszawskifestiwalpiwa.pl/program/

Bilet jednorazowy na jeden dzień Warszawskiego Festiwalu Piwa kosztuje 20 zł. Z kolei za karnet trzydniowy trzeba zapłacić 39 zł.

Organizatorzy przygotowali również pakiety, w ramach których można kupić bilet na Warszawski Festiwal Piwa razem z festiwalową szklanką lub innymi gadżetami.

Bilety do kupienia na stronie festiwalu i na eventim.pl

Dodajmy, że portale horecatrends.pl i portalspozywczy.pl objęły Warszawski Festiwal Piwa patronatem medialnym.

